Çin'in Oyuncak İhracatındaki Büyüme Beş Yılın Zirvesine Ulaştı - Son Dakika
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Çin'in Oyuncak İhracatındaki Büyüme Beş Yılın Zirvesine Ulaştı

17.05.2022 20:58
Çin'in Oyuncak İhracatındaki Büyüme Beş Yılın Zirvesine Ulaştı

SHANGHAİ, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de Salı günü yayınlanan sektör istatistikleri, dünyanın en büyük oyuncak ihracatçısı olan Çin'in oyuncak ihracatının 2021'de bir önceki seneye göre yüzde 37,8 artarak son beş yılın zirvesine çıktığını gösterdi.

SHANGHAİ, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de Salı günü yayınlanan sektör istatistikleri, dünyanın en büyük oyuncak ihracatçısı olan Çin'in oyuncak ihracatının 2021'de bir önceki seneye göre yüzde 37,8 artarak son beş yılın zirvesine çıktığını gösterdi. Çin Oyuncak ve Çocuk Ürünleri Derneği'nin yayınladığı rapora göre Çin, 2021 yılında 46,12 milyar ABD doları değerinde oyuncak ihraç etti. Derneğin verdiği bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri Çin'in en çok oyuncak ihracat ettiği ülke olmaya devam etti.

Bu ülkeye yapılan oyuncak ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,3 artarak 13,48 milyar ABD doları oldu. İngiltere, Japonya, Güney Kore, Almanya, Hollanda, Meksika, Rusya, Avustralya ve Malezya'yı içeren diğer üst düzey alıcı ülkelere yapılan oyuncak ihracatının toplamı da 13,59 milyar ABD dolarına ulaştı. İstatistikler, iç pazardaki oyuncak satışlarının da bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 9,6 yükseldiğini ve 85,46 milyar yuan (yaklaşık 12,65 milyar ABD doları) olduğunu gösterdi.

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Kaynak: Xinhua

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