Çıplak fotoğrafları sızan model, konsolosluk koltuğunu kaybett,

13.04.2026 11:40
Ukrayna'nın Dominik Cumhuriyeti Fahri Konsolosu olan Victoria Yakimova, modellik geçmişine ait fotoğraflarının sızmasıyla görevden alındı. Yakimova, eleştirilere sert yanıt vererek özür diledi ve diplomasi planı olmadığını belirtti.

Ukrayna’nın Dominik Cumhuriyeti Fahri Konsolosu olarak atanan ancak modellik geçmişine ait fotoğraflarının sızmasıyla görevinden alınan 37 yaşındaki Victoria Yakimova, sessizliğini bozarak hem Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’den özür diledi hem de hakkındaki eleştirilere sert yanıt verdi.

Geçtiğimiz ay Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Sybiha tarafından göreve getirilen Yakimova'nın diplomatik serüveni oldukça kısa sürdü. 2014’ten beri Dominik’te yaşayan ve bir Dominikli ile evli olan eski model, sosyal medyada patlak veren tartışmalar ve siyasi baskılar sonucu görevden el çektirildi. 

The Sun’a konuşan Yakimova, diplomasi planlarının olmadığını ve bu sürece hazırlıksız yakalandığını ifade etti. Kariyeri boyunca Dominik’teki en ünlü Ukraynalı olarak tanındığını belirten Yakimova, modellik geçmişine yönelik tepkilere şaşırdığını dile getirdi. 

İnsanların çok çabuk klişelere sığındığını söyleyen Yakimova, bir kadının hem model olup hem de eğitimli, zeki ve diplomatik bir görevi yürütebilecek kapasitede olabileceğini vurguladı. Sadece modellik fotoğrafları değil, Rusların geleneksel başlığı olan kokoshnik ile çekilmiş eski bir fotoğrafı da savaş döneminde büyük tepki toplamıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, ek güvenlik incelemeleri başlattıklarını duyurarak Yakimova'nın yetki belgesini iptal etti. Yakimova ise bu fotoğrafın savaştan çok önce arkadaşlar arasında yapılmış bir şaka olduğunu ve bağlamından koparıldığını savundu.

Geçmişinden asla utanmadığını vurgulayan Yakimova, Ukrayna ve Dominik Cumhuriyeti'nden iki ayrı yüksek lisans derecesine sahip olduğunu, Ukrayna vergi idaresi ve denetim firmalarında çalıştığını ve akıcı şekilde 4 dil konuştuğunu hatırlattı. Modelliğin profesyonel bir iş olduğunu belirten Yakimova, eskortluk veya fuhuş gibi iddiaların ise asılsız ve gülünç olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Zelenski’ye seslenen Yakimova, yaşanan durumun bir rahatsızlık vermesi halinde içtenlikle özür dilediğini belirtti. Amacının skandal yaratmak değil, Ukrayna'nın sesini duyurmak olduğunu söyleyen Yakimova, kendi fotoğrafları üzerinden reklam geliri elde edenlere de bu parayı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlamaları çağrısında bulundu.

Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor
Acun Ilıcalı’dan kendi oyuncusuna sert tepki Acun Ilıcalı'dan kendi oyuncusuna sert tepki
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı
Yenilmiyorlar Konyaspor’dan sükseli galibiyet Yenilmiyorlar! Konyaspor'dan sükseli galibiyet
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler Kocaelispor'dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
Bugün kış, yarın bahar Milyonların beklediği haber Meteoroloji’den geldi Bugün kış, yarın bahar! Milyonların beklediği haber Meteoroloji'den geldi
Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk’ın sözleri tartışma yarattı Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk’ın sözleri tartışma yarattı
Sakatlanan rakibine acıyınca boyunun ölçüsünü aldı Sakatlanan rakibine acıyınca boyunun ölçüsünü aldı

12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
12:33
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
11:44
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan’dan ilk görüntü
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü
11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
11:30
Bakan Fidan, ABD ve İran’ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı Mesele Hürmüz değilmiş
Bakan Fidan, ABD ve İran'ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı! Mesele Hürmüz değilmiş
11:25
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
11:23
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:41
Ne yaptın sen Mehmet Topal Bütün ülke onu konuşuyor
Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor
10:19
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
