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Son Dakika Güncel CNR İMOB OBJET, tasarımın yeni adresi oldu

CNR İMOB OBJET, tasarımın yeni adresi oldu

6 saat önce

Mobilya, ev tekstili ve dekorasyon sektörünün yeni gözdesi CNR İstanbul Mobilya, Ev Tekstili, Tasarım, Dekorasyon ve Aydınlatma Fuarı (İMOB OBJET), 5-10 Kasım'da CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde binlerce ziyaretçiyi konuk etti.

CNR İMOB OBJET, tasarımın yeni adresi oldu, System.String[]

Mobilya, ev tekstili ve dekorasyon sektörünün yeni gözdesi CNR İstanbul Mobilya, Ev Tekstili, Tasarım, Dekorasyon ve Aydınlatma Fuarı (İMOB OBJET), 5-10 Kasım'da CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde binlerce ziyaretçiyi konuk etti.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından KOSGEB'in desteğiyle organize edilen CNR İMOB OBJET, katılımcı ve ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

5 gün süresince CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde binlerce sektör profesyonelini ağırlayan fuarda, 500'ü aşkın markanın ürünleri ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılandı. 300'ü VIP olmak üzere 2 bini aşkın yabancı ziyaretçinin katıldığı fuarı, 20 binin üzerinde kişi ziyaret etti.


Sektör paydaşları tek platformda buluştu


Mobilya, ev tekstili, dekorasyon ve aydınlatma ürün gruplarını tek çatı altında bir araya getiren CNR İMOB OBJET, dünya mobilya, ev tekstili ve dekorasyon sektörünün ilgi odağı haline geldi.

40 bin metrekarelik alanda yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayan fuarda, lüks ve tasarım mobilyalardan ev tekstiline, züccaciye ve aksesuardan uyku ürünlerine, halı ve kilimden aydınlatmaya kadar 500'ü aşkın markanın ürünleri görücüye çıktı.

Fuar; mobilya, ev tekstili, züccaciye, dekoratif ürünler ve aydınlatma sektörü üreticileri ile yerli ve yabancı ithalatçılar, ihracatçılar, üreticiler, toptancılar, perakendeciler, zincir mağazalar, iç mimarlar ve dekoratörler, otel satın almacıları, kamu kuruluşları ve tasarımcıları aynı platformda buluşturdu.


B2B görüşmeleri

Dünya ticaretine yön veren katılımcı firmaların kendileri için özel hazırlanan B2B alanında global ticaretin gelişmesine katkı sağladıkları fuarda aralarında İtalya, Almanya, Avusturya, İsviçre, Rusya, ABD, Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu 100'ü aşkın ülkeden sektör profesyoneli ağırlandı.

Fuarda ev tekstili özel bölümü de yer aldı. Trendlerin belirlediği yeni stil ve desenlerin sergilendiği özel bölümde, zevk sahibi stiller, benzersiz desenler ve göz kamaştıran tasarımlar dikkati çekti. Ev tekstili özel bölümünde, yatak örtülerinden nevresim takımlarına, perdeden kilime kadar ev tekstilinin en şık örnekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.


Dünyaca ünlü tasarımcılar sunum yaptı

Tasarım ve inovasyon odaklı bir yaklaşımla diğer fuarlardan farkını ortaya koyan CNR IMOB OBJET'te Avrupalı ve Türk tasarımcılar, mobilya üreticileri ile bir araya geldi.

Hindistan'ın ilk kadın mimar ve tasarımcısı Sheila Sriprakash'in yanı sıra Maia Mia Fong, Pavitra Sriprakash, Sara Garanty-Viktor Erlandsson, Anda Zota, Jenny Jones'un da aralarında yer aldığı İtalya, İspanya, İsveç, Hindistan ve Finlandiya'dan uluslararası ödüllü tasarımcılar, "Design Stories" seminerinde geleceğin dizaynına ilişkin sunum yaptı.

Fuarda ayrıca, 1985 yılı yapımı 4 metre 20 santimetre yüksekliğinde ve 2 metre genişliğindeki Türkiye ve Avrupa'nın en büyük Thonet sandalyesi de tanıtıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:56 Kaynak: AA
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