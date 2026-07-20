Çocuklara yönelik projeleri yönetiyordu! Gizli operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Çocuklara yönelik projeleri yönetiyordu! Gizli operasyonla yakalandı

Çocuklara yönelik projeleri yönetiyordu! Gizli operasyonla yakalandı
20.07.2026 13:52
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ABD'de teknoloji devi Meta'da görev yapan mühendislik yöneticisi Josh Felker, 13 yaşındaki bir kız çocuğu olduğunu düşündüğü sahte sosyal medya hesabıyla cinsel içerikli yazışmalar yaptığı iddiasıyla düzenlenen gizli operasyonda gözaltına alındı. Evli ve bir çocuk babası olan Felker, polis tarafından tutuklanırken hakkında iki ayrı suçlama yöneltildi.

New York'ta yaşayan 44 yaşındaki Josh Felker'in, Meta bünyesinde çocuklara yönelik dijital deneyimler geliştiren ekipte mühendislik yöneticisi olarak görev yaptığı belirtildi.

Predator Poachers Long Island adlı, çocuk istismarı şüphelilerini ortaya çıkarmayı amaçlayan sivil grubun oluşturduğu 13 yaşındaki kıza ait sahte hesaba mayıs ayında ulaşan Felker'in, o tarihten itibaren hesapla düzenli olarak iletişim kurduğu öne sürüldü.

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR GÖNDERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Grubun iddiasına göre Felker, yazışmalar ilerledikçe cinsel içerikli mesajlar göndermeye başladı. Ayrıca müstehcen fotoğraf ve videolar paylaştığı, reşit olmadığını düşündüğü kişiyle yüz yüze görüşmek için tarih belirlemeye çalıştığı ileri sürüldü.

KAÇMAYA ÇALIŞTI, SONRA KONUŞMAYI KABUL ETTİ

Grup üyeleri, Felker'i Manhattan'daki evinin önünde görüntüledi. İlk anda bölgeden uzaklaşmaya çalışan Felker'in, kayınvalidesinin evde bulunması nedeniyle konuşmayı daha sakin bir noktada sürdürmeyi kabul ettiği belirtildi.

Çocuklara yönelik projeleri yönetiyordu! Gizli operasyonla yakalandı

Yayımlanan görüntülerde Felker'in, karşısına konulan mesaj kayıtlarının kendisine ait olduğunu kabul ettiği görüldü. Görüşme sırasında daha önce de reşit olmayan bir kişiyle benzer şekilde iletişim kurduğunu söylediği öne sürüldü. Felker'in ayrıca cinsel hayatındaki sorunlar nedeniyle internette yanlış yönelimlere sürüklendiğini ifade ettiği iddia edildi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından olay yerine polis ekipleri geldi. Felker, Manhattan'daki evinin bulunduğu bölgeye yakın bir noktada gözaltına alınarak tutuklandı. Savcılık tarafından Felker'e "çocuklara müstehcen içerik göndermek" ve "çocuğun refahını tehlikeye atmak" suçlamaları yöneltildi.

Çocuklara yönelik projeleri yönetiyordu! Gizli operasyonla yakalandı

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mahkemeye çıkarılan Felker, hakkındaki suçlamaları reddetti. Davanın bir sonraki duruşmasının 9 Eylül'de görüleceği öğrenildi.

Olayın ardından Meta'dan ise herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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Son Dakika New York Çocuklara yönelik projeleri yönetiyordu! Gizli operasyonla yakalandı - Son Dakika

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