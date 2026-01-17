Çocukları Hedef Alan 'CASPERLAR' Operasyonu - Son Dakika
Çocukları Hedef Alan 'CASPERLAR' Operasyonu

Çocukları Hedef Alan \'CASPERLAR\' Operasyonu
17.01.2026 10:19
57'si çocuk 68 kişi, 'CASPERLAR' suç örgütü kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

'CASPERLAR' suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 57'si çocuk 68 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianamede detaylar ortaya çıktı. İddianamede, örgütün özellikle motosiklet kullanabilen çocukları hedef aldığı, 10 bin lira vererek iş yerlerine silahlı saldırı yaptırıldığı belirlendi. İş yeri kurşunlanan kuyumcu U.D. ifadesinde "14-15 yaşlarında lacivert giyimli kişi iş yerime gelerek babamın eline 'ömrün kısalıyor. Kendine yazık edeceksin. Her köşede seni bekleyen bir abi var" şeklinde not kağıdı bırakmış gitmiş. Bu sırada bir numaradan arandım ve 'bizimle uzlaşmazsan, seni vururuz, ailen, sen, senin soyadını kim taşıyorsa hepsi ölür. Senin evini, dükkanını her şeyini biliyoruz. İstediğimiz parayı ver' diyerek ölümle tehdit ettiler" dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nca 'Casperlar' suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 yaşından küçük 57 kişinin yer aldığı 68 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş, Beykoz, Çekmeköy, Esenler, Güngören, Kadıköy, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Sultangazi ve Şişli ilçeleri ile İzmir'in Çeşme ilçesinde operasyonlar düzenlendi. Örgütün, çok sayıda çocuğu saldırılarda kullandığı belirlendi.

PARA, MOTOSİKLET VE UYUŞTURUCU VAADİ

İddianamede, örgütün eylemlerde özellikle motosiklet kullanabilen, çoğunluğu 18 yaşından küçük, 15-25 yaş grubundaki çocuk ve gençleri kullandığı belirtildi. Çocuklara, eylem başına 10 bin ile 50 bin TL arasında para vaadinde bulunulduğu, ancak çoğu zaman bu paraların ödenmediği, bazı ödemelerin ise üçüncü kişilerin banka hesapları üzerinden yapıldığı aktarıldı. Eylemlerde 'öncü' olarak motosikleti süren ve 'artçı' olarak ateş eden örgüt mensuplarının eylem sonrası yakalandıkları tespit edildi. Örgüt yönetiminin motivasyon unsuru olarak yeni üyelere motosiklet, para, silah ve uyuşturucu madde vadettiği kaydedildi.

ÇEVRESİNDE DIŞLANAN ÇOCUKLARIN ÖRGÜTE GÖNÜLLÜ KATILDIĞI BELİRTİLDİ

İddianamede, sosyal medya üzerinden yapılan propaganda paylaşımlarının, psikolojik ve sosyal sorunlar yaşayan çocuklar üzerinde etkili olduğu, ailesi ve çevresi tarafından dışlandığını düşünen çocukların, kendilerini ispatlama ve bir gruba ait olma isteğiyle örgüte gönüllü katılım sağladıkları vurgulandı. Örgüt lider ve yöneticilerinin, çocuklara 'abi-kardeş' ilişkisi kurulacağı ve korunacakları yönünde vaatlerde bulunarak örgüte dahil ettikleri kaydedildi.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK ELİNE NOT BIRAKIP KAÇTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifadesi alınan kuyumcu U.D. isimli mağdur ifadesinde şunları söyledi: "Bahçelievler'de bulunan kuyumcu dükkanımda abdest aldığım sırada, tahmini 14-15 yaşlarında lacivert giyimli kişi iş yerime gelerek babamın eline 'Ömrün kısalıyor. Kendine yazık edeceksin. Her köşede seni bekleyen bir abi var" şeklinde not kağıdı bırakmış gitmiş. Bu sırada bir numaradan arandım ve 'bizimle uzlaşmazsan, seni vururuz, ailen, sen, senin soyadını kim taşıyorsa hepsi ölür. Senin evini, dükkanını her şeyini biliyoruz. İstediğimiz parayı ver' diyerek şahsımı ölümle tehdit ettiler. Polis merkezinde belirtmiş olduğum numara ile aynı numaradır. Şahıs kendisini, 'Casperlar' grubu adına arıyorum. Ben Burak B.' dedi.

'YEDİ SÜLALENE GELECEĞİZ'

Müşteki Nazım Gökay'ın ifadesinde, "İş yerime silahlı saldırı yapıldığını esnaf komşularım tarafından öğrendim, iş yerine gittiğinde kurşunlama olayı neticesinde iş yeri kepenginde kurşun girişlerini gördüm. Yaklaşık 1 aydır bana ait olan hattıma yurt dışına kayıtlı farklı farklı hatlardan arandım. 'Öleceksiniz, öldüreceğim, ailene yedi sülalene geleceğiz, sen bizi şakaya aldın galiba, oğlum bu saldırılar devam edecek, bak bu saatten sonra canına geleceğiz' şeklinde tehdit mesajları aldım" dedi.

Kaynak: DHA

