Markete girerken yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

16.12.2025 14:56  Güncelleme: 16:22
Mersin'de bir vatandaşın markete girmeden önce çamurlu ayakkabılarını kapıda çıkarıp çorapla alışveriş yaptığı anlar kameraya yansıdı. Görüntüler izleyenlerin yüreğini ısıttı.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Avgadı yaylasında yer alan bir markette yürekleri ısıtan anlar yaşandı.

MARKETE ÇAMURLU AYAKKABILARINI ÇIKARIP GİRDİ

Markete gelen orta yaşlardaki bir vatandaş, ayakkabılarındaki çamuru fark edip önce kenarda sıyırdı. Çamurun çıkmadığını gören kişi, bu kez marketin önünde ayakkabısını çıkarıp içeri çorapla girdi. Alışveriş yapan kişiyi ayakkabısız gören kasiyer de duruma şaşırdı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

O anlar baştan sona marketin güvenlik kamerasına yansırken, görüntüler görenlerin içlerini ısıttı.

Kaynak: İHA

