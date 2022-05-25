Çorlu Davası, 5 Ekim'e Ertelendi

Haber: GAYE ŞEYMA CAN - ÇAĞATAN AKYOL/ Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018'de meydana gelen, 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasına ilişkin yargılamanın müştekileri ve avukatları, "asıl sorumlular ile ilgili iddianamenin hazırlanmadığını" belirterek, duruşma salonunu terk etti. Dava 5 Ekim 2022'ye ertelendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018'de meydana gelen, 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren kazasına ilişkin yargılamanın 10. duruşması bugün yapıldı.

Duruşma öncesinde aileler, Çorlu Santral önünde bir araya geldi. Katliamda yakınlarını kaybedenlerin Çorlu Santral önünden, duruşmanın yapılacağı Çorlu Halk Eğitim Merkezi'ne yaptıkları yürüyüşe; CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık destek verdi.

Aileler ve onlara destek veren siyasiler ile vatandaşlar, katliamda yaşamını yitirenlerin resimlerinin yer aldığı, "Adalet istiyoruz" yazılı pankartla davanın yapılacağı Çorlu Halk Eğitim Merkezi önüne kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca, "Hak, hukuk, adalet; kaza değil, cinayet", "Çorlu'nun hesabı sorulacak" ve "Gün gelecek, devran dönecek. Katiller halka hesap verecek" sloganları atıldı. Yaşamını yitirenlerin ismi de okunarak "Burada" denildi.

Yürüyüşün ardından avukat Evren İşler, yaptığı açıklamada; "1400 gündür adalet bekleyen, 14 aydır iddianame bekleyen aileler ile birlikte şimdi duruşma salonuna gireceğiz. Bu memlekette maalesef hak arama mücadelesinin bedelleri var. Bu bedelleri; aileler, avukatlar hep birlikte ödüyoruz. Ama biliyoruz ki bir gün katiller de kendi eylemlerinin bedellerini ödeyecekler" dedi.

Açıklamanın ardından, duruşmanın yapılacağı Çorlu Halk Eğitim Merkezi konferans salonuna geçildi.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmaya, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde görevli Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde görevli yol bakım ve onarım Şefi Özkan Polat, hat bakım ve onarım memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan köprüler şefi Çetin Yıldırım, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

"AVUKAT CAN ATALAY DURUŞMAYA KATILSIN" TALEBİ REDDEDİLDİ

Yoklamanın ardından söz olan bazı katılanlar ve avukat Evren İşler, duruşma öncesinde Gezi Parkı davası kapsamında hakkında 18 yıl hapis cezası verilerek tutuklanan avukat Can Atalay'ın duruşmaya katılması için dilekçe verdiklerini belirtti. İşler, dilekçeye cevap verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Atalay'ın duruşmaya sevkine dair talebin reddine karar verdi.

SALONU TERK ETTİLER

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz, duruşmadaki beyanında; "Biz bugün adalet, iddianame, gerçek bir sorgulama görmeye geldik. Muhatabımız savcılıktır. Biz adalet gelene kadar bu salonda durmayacağız, evrak dinlemeyeceğiz" dedi.

Müştekiler ve avukatlar, tren faciasının gerçek sorumlularına ilişkin iddianame hazırlanmamasını gerekçe göstererek duruşma salonunu terk etti. Kayıp yakınlarından Zehra Bilgin de elinde çocuğunun pantolonuyla gözyaşları içinde salonu terk etti.

DAVA, 5 EKİM'E ERTELENDİ

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na davanın akıbetinin ve son yapılan işlemin ne olduğunun sorulmasına, yargılamanın durdurulmasına yönelik taleplerinin reddine, yargılamanın taraf sayısının çokluğu nedeniyle yine Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde yapılması için gerekli kurumlara yazı yazılmasına karar verildi. Duruşma, 5 Ekim 2022'ye bırakıldı.