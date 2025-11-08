Rekor promille yakalanan sürücü bedelini ağır ödedi - Son Dakika
08.11.2025 10:16  Güncelleme: 16:09
Çorum'da 4,83 promil alkollü şekilde araç kullanan sürücüye 55 bin 347 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Daha önce de alkollü araç kullanırken yakalandığı belirlenen sürücünün minibüsü trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde trafik ekipleri tarafından durdurulan bir minibüs sürücüsünün 4,83 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü V.T. (29)'nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi.

55 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Yapılan işlemde V.T.'ye "ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak" suçlarından 55 bin 347 lira para cezası kesildi, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

ARAÇ ÇEKİCİYLE GÖTÜRÜLDÜ

Sürücü polis merkezine götürülürken, minibüs ise trafikten men edilerek çekiciyle otoparka çekildi.

Kaynak: AA

