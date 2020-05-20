Covid-19'a karşı hiç denenmemiş bir tedavi yöntemi - Son Dakika

Covid-19'a karşı hiç denenmemiş bir tedavi yöntemi

Covid-19'a karşı hiç denenmemiş bir tedavi yöntemi Bugüne kadar Türkiye'de hiç denenmemiş bir tedavi yöntemi üzerine çalışmalar yapılacak Üniversitede görevli bilim insanları "ivermectin" tedavisinin virüs bulaşmış ve yoğun bakım servisinde yatan hastalar üzerinde olumlu ve ya olumsuz...

Covid-19'a karşı hiç denenmemiş bir tedavi yöntemi

Bugüne kadar Türkiye'de hiç denenmemiş bir tedavi yöntemi üzerine çalışmalar yapılacak

Üniversitede görevli bilim insanları "ivermectin" tedavisinin virüs bulaşmış ve yoğun bakım servisinde yatan hastalar üzerinde olumlu ve ya olumsuz etkilerini araştıracak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Nurullah Okumuş;

" Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile çok merkezli bir çalışmanın startını vermiş bulunuyoruz"

"Yaklaşık bir 2 ay içerisinde çalışmayı tamamlamayı umuyoruz"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi salgınla ilgili bugüne kadar Türkiye'de hiç denenmemiş bir tedavi yöntemi üzerine çalışmalar yapacak. Üniversitede görevli bilim insanları "ivermectin" tedavisinin virüs bulaşmış ve yoğun bakım servisinde yatan hastalar üzerinde olumlu ve ya olumsuz etkilerini araştıracak.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı'ndan onay alarak Korona virüsüne karşı yeni bir tedavi yöntemini araştırmaya başladı. Ağır Seyirli 'Covid-19' hastalarında tedaviye ivermektin eklenmesinin etkinliğinin ve güvenliğinin değerlendirileceği araştırma da 3 üniversiteden bilim insanlarının çalışmaları yer alacak. İlk olarak 60 hasta üzerinde uygulanacak olan tedavi yönteminde 2 ay içerisinde olumlu veya olumsuz bir sonuca ulaşılması bekleniyor. AFSÜ'nün tedavi araştırmasına İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi bilim insanları da dahil edilerek çok merkezli bir çalışma yapılması planlanıyor.

Ülkemizde ilk olma özelliği taşıyor

Başlatılan tedavi çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, pandemi sürecinde bu hastalıkla mücadeleye destek olmak amacıyla araştırmalara başladıklarını söyledi. Türkiye'de bugüne kadar kullanılmayan bir ilacın üzerinde korona virüsteki etkinliği ve güvenini araştırmaya başladıklarının bilgisini veren Rektör Okumuş şöyle devam etti:

"Bu çalışmaların neticesinde ülkemizde şu anda mevcutta kullanılan tedavi yöntemleri dışında başka bir ilacın veya molekülün korona virüsle mücadelede kullanılıp kullanmayacağı konusunda bir çalışmaya başladık. Şuanda bu çalışma ülkemizdeki mevcut tedaviler dışında bir ilacın korona virüsteki etkinliği ve güvenini araştıran Sağlık Bakanlığı'nın onayını almış ilk ve tek araştırma olma unvanını taşıyor."

Çok merkezli bir çalışmanın startını verdik

AFSÜ'de yürütücü koordinatörün kendisi olduğunu kaydeden Rektör Okumuş: "İvermectin adını verdiğimiz daha önce hayvanlarda parazitel enfeksiyonlarda kullanılan bunun yanında Batı nil virüsü hiv enfeksiyonu gibi bazı viral enfeksiyonlarda da tedavideki etkinliğinin araştırıldığı ilacı Sağlık Bakanlığı'ndan resmi onay olarak üniversitemiz öncülüğünde araştırıyoruz projenin başında yürütücü olarak ben bulunuyorum. Üniversitemizde sorumlu araştırmacı Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neşe Demirtürk, diğer araştırmacılarımız Dr. Öğretim Üyesi Semiha Orhan ve Dr. Öğr. Üyesi Petek Şarlak Konya yer alıyor. Bununla birlikte İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi bilim adamları da çalışmada yer alıyor. 3 merkezde yani çok merkezli bir çalışmanın startını vermiş bulunuyoruz" dedi.

Sonuçları paylaşacağız

Çalışma sonunda elde edilen sonuçların tüm bilim dünyasıyla paylaşılacağının altını çizen Okumuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ilacı ağır korona virüs enfeksiyonu olan yoğun bakımda yatan hastalar üzerinde deneyeceğiz. Bu hastalardaki etkinliği ve güvenilirliğini araştıracağız. İnşallah hayırlı sonuçlara ulaşırız. Elde ettiğimiz sonuçlar olumlu veya olumsuz fark etmez çünkü olumsuz olması da bilime katkıdır. Elde ettiğimiz sonuçları tüm bilim camiasıyla bilimsel platformda inşallah paylaşacağız."

İvermectin ilacıyla ilgili dünyada bir tane laboratuvar çalışmasının olduğunu kaydeden Okumuş: "İlacın 48 saat içerisinde kandaki enfekte dokulardaki tüm virüsü yok ettiğine dair Avustralya'da yapılan bir çalışma var. Bunun yanında şu anda bir çalışma devam ediyor. ABD'de yayınlanmış bir çalışma var. Ancak randomize kontrollü bir çalışma değil yani bilimsel etkinliği ve güvenirliğinin bilimsel platformda tartışılabilecek bir çalışma değil ama oldukça yüksek vaka sayısına sahip ve tüm dünyadan farklı ülkelerden tesadüf olarak veya tek tek ivermectin verilen hastaların sonuçları derlenmiş. Bu çalışma da ölüm oranını yüzde 8.4'ten 1.7'ye kadar düşürdüğünü ve hastaların hızlı bir şekilde iyileştiğini belirten bir çalışma. Bunun yanında şuanda bir çalışma Mısır'da bir de Hindistan'da başlatılmış durumda" diye konuştu.

2 ayda sonuçlandıracağız

Çalışmanın 60 vaka üzerinden gerçekleştirileceğine dikkat çeken Okumuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"30'u vaka gurubu yani ivermectin tedavisi verilecek gurup. Bunun yanında 30 vaka da kontrol grubu. Hem kontrol grubu hem de ivermectin verilecek grupta tüm hastalar sağlık bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından hazırlanmış olan rehberler ışığında belirlenmiş tedavileri almaya devam edecekler. Yani biz bu çalışmamızda normal bilim kurulunun vermiş olduğu tedaviye ek olarak ivermectin kullanacağız. ve ivermectinin bu süreçteki etkinliğini ve güvenliğini araştıracağız. Sonuçta 30 vaka 30 kontrol vakası olacak. Biz yaklaşık bir 2 ay içerisinde çalışmayı tamamlamayı umuyoruz."

Covid-19'a karşı hiç denenmemiş bir tedavi yöntemi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 05:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Covid-19'a karşı hiç denenmemiş bir tedavi yöntemi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı         
23:51
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti         
23:32
Galatasaray'da son yapılan kopronavirüs test sonuçları negatif çıktı Galatasaray'da son yapılan kopronavirüs test sonuçları negatif çıktı         
23:26
Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor         
23:14
DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yerine geçmeye çalışan Abdulnasır Kardaş yakalandı DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yerine geçmeye çalışan Abdulnasır Kardaş yakalandı         
23:06
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu         
23:02
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı         
22:52
İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı         
22:50
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti         
22:24
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti         
22:17
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar         
22:15
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir         
21:59
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir         
21:58
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı         
21:34
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak         
21:33
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı         
21:27
"Berberiz, tıraş etmeye geldik" deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar         
21:25
Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı         
21:16
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor         
21:12
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz         
21:10
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir         
21:03
Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı         
20:57
DSÖ salgında son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var DSÖ salgında son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var         
20:55
Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak         
20:46
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı         
20:40
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı         
20:39
İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi         
20:22
İzmir'de cami hoparlörlerinden İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı         
20:04
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı         
19:56
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2020 23:52:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19'a karşı hiç denenmemiş bir tedavi yöntemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]