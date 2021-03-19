Covid aşıları: Almanya, Dr. Özlem Türeci ve eşi Prof. Dr. Uğur Şahin'e liyakat nişanı verdi - Son Dakika
BBC

Covid aşıları: Almanya, Dr. Özlem Türeci ve eşi Prof. Dr. Uğur Şahin'e liyakat nişanı verdi

19.03.2021 22:12
Covid aşıları: Almanya, Dr. Özlem Türeci ve eşi Prof. Dr. Uğur Şahin'e liyakat nişanı verdi, System.String[]

Koronavirüs salgınında geliştirdikleri aşı birçok ülkede kullanılmaya başlayan BioNTech kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'ye Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verildi.

Koronavirüs salgınında geliştirdikleri aşı birçok ülkede kullanılmaya başlayan BioNTech kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'ye Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verildi.

Şahin ve Türeci'ye Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törende Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla liyakat nişanı takdim edildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, törende yaptığı konuşmada, "Geliştirdiğiniz aşı insanlığa bir hizmettir. Şu anda bu yüzden burada bulunuyoruz. Bu aşı sadece hayat kurtarmıyor, aynı zamanda insanlığın sosyal yaşantısının devamını da kurtarıyor" ifadelerini kullandı.

"Sizlerin hikayesi insanlık için en iyi ilham kaynağıdır" diyen Steinmeier, Almanya'nın salgını kontrol altına alacağını söyledi.

Özlem Türeci, liyakat nişanının takdiminin ardından yaptığı konuşmada, bu nişanın kendilerine verilmesinden dolayı eşi Uğur Şahin ile büyük onur duyduklarını ve bu nişanın kendileri için büyük değer taşıdığını söyledi.

Covid-19'a karşı aşının geliştirmesine katkısı olanlara teşekkür eden Türeci, "Dünya ile virüs arasındaki yarışta bizim nihai hedefimiz etkili ve uyumlu bir aşı geliştirmekti" dedi.

Uğur Şahin de liyakat nişanını, geçen yılın başarılarının toplu bir takdiri ve onuru olarak gördüğünü belirterek, ekibine ve uluslararası ortaklarına teşekkür etti.

Pandeminin birinci yılı henüz dolmadan, Kasım 2020'de geniş denek grubu üzerinde yapılan deneylerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Covid-19 hastalığına karşı "yüzde 90'dan fazla etkili olduğu" açıklandı. Pfizer ve BioNTech, söz konusu gelişmeyi "bilim ve insanlık için büyük bir gün" sözleriyle duyurdu.

Koronavirüs aşısında başarıya ulaştığını açıklayan ilk şirketin üzerinde çalıştığı aşı, altı ülkede 43 bin 500 kişi üzerinde test edilmişti; bu ülkeler arasında Türkiye de vardı.

Özlem Türeci ve Uğur Şahin kimdir?





Almanya merkezli BioNTech şirketi, aileleri Türkiye'den Almanya'ya göçmüş Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından 2008'de kuruldu.

Evli olan Türeci ve Şahin çiftinin bu başarısı, Avrupa Reform Merkezi baş ekonomisti Christian Odandahl'ın şu ifadeleri kullanmasına yol açmıştı:

"Almanya uzun süre göç konusunda ne kadar açık olması gerektiği konusuyla uğraştı ve savaş sonrasındaki 'misafir işçiler' programı hep sorgulandı. Uğur Şahin'in babası Köln'deki Ford fabrikasında çalışmaya gelen bu misafir işçilerden biriydi, şimdi oğlu dünyayı saran salgına son veren kişi olabilir."

BioNTech'in CEO'su olan Prof. Uğur Şahin, aynı zamanda Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi'nde çalışıyor.

55 yaşındaki Şahin, daha önce de eşiyle birlikte kurucusu olduğu Ganymed adlı ilaç şirketinin Bilimsel Tavsiye Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.

İmmünolog ve onkolog olan Şahin, İskenderun'da doğduktan sonra dört yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göçmüştü.

Babası Köln'deki Ford fabrikasında çalışan Şahin'in hayali doktor olmaktı.

Bir fabrika işçisinin çocuğu için ulaşması zor bu hayali gerçek kılan Şahin, bugün eşiyle birlikte Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasında.

İngiliz Telegraph gazetesine göre çift, ilk şirketleri Ganymed'i 1,4 milyar euroya satmıştı.

BioNTech'in piyasa değer ise, Kasım ayında aşının etkinliğinin yüzde 90 olduğunun açıklanmasının ardından 20 milyar euroyu aştı.

Şirketin kurucularından Dr. Özlem Türeci, on yıl boyunca Klinik ve Bilimsel Danışma Kurulu'nda görev yaptıktan sonra 2018'de BioNTech Tıp Şefi oldu.

53 yaşındaki Türeci aynı zamanda Kanser İmmünoterapi Derneği Başkanı.

Babası İstanbul'da bir doktor olan Türeci'nin ailesi, doğumundan önce Almanya'ya göçmüş.

Türeci eşiyle Hamburg'da çalışırken tanışmış.

Türeci "Düğün günümüzde bile laboratuvarda çalıştık" diyor.

Çift, Ganymed şirketinde modifiye edilmiş genetik kodlarla bağışıklık sistemine kanserle mücadele etmeyi öğreten çalışmalar yapıyordu. Bu uygulamada bağışıklık sistemi, kanserli hücreleri vücuda giren bir virüs gibi algılayarak onları ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Ganymed'i satışları, Almanya'da o tarihe kadarki en büyük tıp şirketi satışı olmuştu.

BioNTech şirketinde de mRNA teknolojisini kullanarak aşı alanında bir devrim yapmayı hedefleyen çift, şimdi bu yöntemi koronavirüs aşısı için kullanıyor.

Euronews'e göre çift, koronavirüs salgını küresel bir pandemiye dönüşmeden önce bunun gerçekleşeceğini öngörerek 25 yıldır geliştirdikleri bu yöntemle derhal aşı çalışmalarına başlamaları gerektiğine karar vermiş.

Yönetim kurulunu acil toplantıya çağıran ikili, Çin'de yaşananların tüm dünyayı etkilemeyeceklerini düşünen yöneticileri ikna etmek için çaba sarf etmiş.

Covid aşıları: Almanya, Dr. Özlem Türeci ve eşi Prof. Dr. Uğur Şahin'e liyakat nişanı verdi
Covid aşıları: Almanya, Dr. Özlem Türeci ve eşi Prof. Dr. Uğur Şahin'e liyakat nişanı verdi
Covid aşıları: Almanya, Dr. Özlem Türeci ve eşi Prof. Dr. Uğur Şahin'e liyakat nişanı verdi
Covid aşıları: Almanya, Dr. Özlem Türeci ve eşi Prof. Dr. Uğur Şahin'e liyakat nişanı verdi

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Son Dakika Dünya Covid aşıları: Almanya, Dr. Özlem Türeci ve eşi Prof. Dr. Uğur Şahin'e liyakat nişanı verdi - Son Dakika Dünya

BBC

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