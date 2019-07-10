Son Dakika Haberleri: "Çukurova Bölgesel Stratejik Kalkınma Planı'nı yapmamız lazım"
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"Çukurova Bölgesel Stratejik Kalkınma Planı'nı yapmamız lazım"

2 saat önce

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, "Çukurova Bölgesel Stratejik Kalkınma Planı'nı yapmamız lazım. Bizim her şeyimizi planlayıp, Çukurova'yı yönlendirmemiz, kurulacak sanayi tesislerini, tarım alanlarını, lojistik bölgeleri belirlemek lazım.

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Çukurova, Mersin, Güncel
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, "Çukurova Bölgesel Stratejik Kalkınma Planı'nı yapmamız lazım. Bizim her şeyimizi planlayıp, Çukurova'yı yönlendirmemiz, kurulacak sanayi tesislerini, tarım alanlarını, lojistik bölgeleri belirlemek lazım. Belki birkaç liman daha yapılması lazım. Bu konuda bir plan yaparsak Çukurovayı hızla kalkındırırız." dedi.
Kızıltan, basın mensuplarıyla bir araya geldiği değerlendirme toplantısında, kentin gelişmesi için başlattıkları ve yer aldıkları projeleri anlattı.
Komşu şehirlere ve ülkelere yaptıkları ziyaretlerle ekonomik ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Kızıltan, "Mersin olarak tek başımıza bir şeyler yapmaya kalkarsak, kendi gücümüzle ve kaynaklarımızla bir yere kadar gelebiliriz. Ama hinterlandımızdaki diğer illerin gücünü de birleştirip, hep birlikte kalkınırsak tüm bölgeyi kalkındırmış oluruz." diye konuştu.
Kızıltan, ziyaret ettikleri ülkelerde Mersin'e yönelik ilgiyle karşılaştıklarını ifade ederek, iş dünyasıyla iletişimi geliştirmek için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.
Bölgeye katkı sunacak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Kızıltan, şunları kaydetti:
"Mersin sanayisinin gelişmesi için Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ile ortak yürüttüğümüz bir proje vardı, yürürlüğe girdi. Bu sanayi bölgesinde, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi dediğimiz bir yatırım yapıyoruz. Model Fabrika başta KOBİ'ler olmak üzere sanayi işletmelerinin yalın üretimine, dijital dönüşüm sağlayarak katma değer üretimine de katkı sunacak. Üretim prosesleri, Model Fabrika'da denenmesi suretiyle verimliliği arttırma çalışmaları yapılacak. İnşaatlar için projeler hazır. Kısa sürede inşaatlar başlayacak."
Kızıltan, kent için iş birliği ve dayanışma içerisinde olmanın önemine dikkati çekerek, ifadelerini şöyle sürdürdü:
" Türkiye'de Marmara Bölgesi'nin dışında yeni ekonomik bölgelerin oluşturulması gerekiyor. Çukurova, Marmara'nın daha üstünde olabilecek bir bölgedir. Adana, Mersin, Hatay'daki sanayiciler, hepsi sıcak bakıyor ama bir türlü masaya oturup bitiremedik. Çukurova Bölgesel Stratejik Kalkınma Planı'nı yapmamız lazım. Bizim her şeyimizi planlayıp, Çukurova'yı yönlendirmemiz, kurulacak sanayi tesislerini, tarım alanlarını, lojistik bölgeleri belirlemek lazım. Belki birkaç liman daha yapılması lazım. Bu konuda bir plan yaparsak Çukurovayı hızla kalkındırırız."
Volkswagen'in Türkiye'de yapacağı olası yatırımları Mersin'e yapmasını istediklerini belirten Kızıltan, bu yönde gerekli girişimlerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.
Toplantıya MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:45 Kaynak: AA
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