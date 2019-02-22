Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bodrum Skm'yi Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "'Şimdi gene kuyruklar var' diyorlar.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "'Şimdi gene kuyruklar var' diyorlar. Bay Kemal, bizim kuyruklar yokluk kuyruğu değil, bizimki varlık kuyruğu. Çünkü vatandaşımıza ekonomik suikast yapmak istediler. Siz mi yapmak istiyorsunuz, biz de hemen tanzim satışlarını kurduk. Bizimle anlaşan belediyelere dağıtımını başlattık. Fiyatlar bir anda yarı yarıya indi." dedi.



Erdoğan, partisinin Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, Çırkan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlara hitap etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlere bugün bir sürpriz yapmış olduk. Zira programımız Muğla merkez, ardından Fethiye idi. Muğla'da, Tahir Bey'e dedim ki 'Bir Marmaris'e belki de size'... Ama sonradan düşündüm hem Marmaris hem burası zor olacak. Hiç olmazsa Bodrum'u bu vesileyle çıkaralım dedik. Buraya geldik." diye konuştu.



Bodrum'un çok çile çektiğini, sıkıntılar yaşadığını, afetlerden afetlere geçtiğini belirten Erdoğan, "Bu yıl Bodrum, maalesef bir garip oldu. Yaz nüfusu iki buçuk milyonu bulan bir Bodrum'a bu, hizmet değildi. Bunu tersine artık çevirmemiz gerekiyor. Bunu tersine çevirmek için, Bodrum'a eser, hizmet, gönül belediyeciliği yakışır. Belediyecilik gönül, aşk işidir. Belediyecilik, dertli insanların işidir." ifadesini kullandı.



"Bodrum'u bu çileden kurtaralım"



İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanlığını yapmış biri olarak konuştuğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İstanbul ile Bodrum'un ilişkileri, irtibatı ne haldedir, bunu sizler de gayet iyi biliyorsunuz. İstiyorum ki artık Bodrum'u bu çileden kurtaralım. Bunun için de ismi gibi temiz, sağlam, güçlü bir adayı bizler size takdim ediyoruz. İşte Tahir... Bodrum'a artık hakikaten bir doktor gerekiyordu ki buraya gerekli müdahale yapılmış olsun. İkinci bir doktoru Muğla'ya, Mehmet Nil Hıdır Bey'i... Onu da Muğla'nın geneline... Tabii ki üçüncü bir doktor da Cumhurbaşkanı olarak biz de Muğla'ya ve Bodrum'a bugüne kadar yapılmayan hizmeti getirelim istiyoruz. Bu birlikteliği sağlamamız lazım. Cumhurbaşkanıyla, Muğla Büyükşehirle, Bodrum ilçe belediyesiyle inşallah 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine hazır mıyız? Milli iradenin Bodrum'da hakimiyetine hazır mıyız? Hep birlikte artık bu olumsuz gidişi tersine çevirmeye hazır mıyız? Öyleyse gelin el ele verelim. Bir Cumhur İttifakı sağlamış bulunuyoruz. Cumhur İttifakı ta 15 Temmuz ardından başladı, yeni sisteme geçişle birlikte taçlandı."



AK Parti ve MHP'nin, Cumhur İttifakı'nı kurduğuna işaret eden Erdoğan, "Cumhur İttifakı'yla, zillet ittifakını, illet ittifakını yerle yeksan edelim istiyoruz." açıklamasında bulundu.



"Vatandaşımıza ekonomik suikast yapmak istediler"



Bu konuda el ele ve gönül gönüle verildiği takdirde olumsuz gidişin tersine çevrileceğine inandığını dile getiren Erdoğan, "Bodrum'da hizmet denilince akla kim gelir? Bütün yollarınız, havalimanınıza varıncaya kadar bunlar AK Parti iktidarıyla buraya gelmedi mi? Havalimanınızı, bölünmüş yollarınızı AK Parti yapmadı mı?" diye sordu.



Erdoğan, 2050 yılına kadar içme suyu sorununu giderdiklerini belirterek, Bodrum'un içme suyu sorununu da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile çözdüklerini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Baktık ki bunların böyle bir derdi yok. Biz devreye girdik, bu işi hallettik. Belediye kim? Şu anda bunlar. Bu CHP'den bir şey olmaz. CHP demek çöp, çukur, çamur, yokluk, yasaklar, yoksulluk demektir." dedi.



Geçmişteki yağ ve benzin kuyruklarını anımsatan Erdoğan, "'Şimdi gene kuyruklar var' diyorlar. Bay Kemal, bizim kuyruklar yokluk kuyruğu değil, bizimki varlık kuyruğu. Çünkü vatandaşımıza ekonomik suikast yapmak istediler. Siz mi yapmak istiyorsunuz, biz de hemen tanzim satışlarını kurduk. Bizimle anlaşan belediyelere dağıtımını başlattık. Fiyatlar bir anda yarı yarıya indi." diye konuştu.



Alandaki kalabalığın, Bodrum'a da tanzim satış noktalarının kurulmasını istemesi üzerine Erdoğan, "Nasıl yapalım? Şimdi burada CHP belediyesi var. Onlar, bizimle böyle bir yardımlaşmaya, dayanışmaya girmiyor ki. İzmir önce 'evet' dedi sonra vazgeçti." ifadesini kullandı.



Vaktin daraldığına işaret eden Erdoğan, "Hiç zaman kaybetmeyelim. Spor tesislerinden tutunuz, bütün millet bahçelerine, millet kıraathanelerine varıncaya kadar, Bodrum'da farklı bir geleceği yatırımlarla beraber gerçekleştirecek bir yerel yönetim vadediyoruz." dedi.



"Yunanistan'a gidecek bütün yatları buraya çekebilecek durumdayız"



AK Parti iktidarı göreve geldiğinde ihracatın 36,5 milyar dolar olduğunu şimdi ise 170 milyar dolara yükseldiğini hatırlatan Erdoğan, Bodrum'a havalimanı yapılmasının ardından turist sayısının ciddi manada arttığına dikkati çekti.



Bodrum Havalimanı'nın yapılmasından sonra bir sıçrama olduğunu belirten Erdoğan, "Artık marinalar bile yetmiyor. Bunlarda yarışın içindeyiz. Bu marinaları da belediyemizle iş birliği halinde artıracağız. Buraların hepsi zaten koy halinde. Her yerde proje çalışmalarını yapıp, marinaları da yapmak suretiyle Yunanistan'a gidecek bütün yatları buraya çekebilecek durumdayız." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yaparak, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.



Muğla'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır'ı, Bodrum'da ise Tahir Ateş'i vatandaşlara emanet ettiğini belirten Erdoğan, "31 Mart akşamı müjdeyi bekleyeceğiz. Özel olarak da burayı takip edeceğiz." ifadesini kullandı.



Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne girerek, partililerle sohbet etti.

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