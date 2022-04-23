Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet bahçesinin açılışında bugünü hayal etmiştim" - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet bahçesinin açılışında bugünü hayal etmiştim"

23.04.2022 18:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katıldı. Başakşehirli çocuklara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu millet bahçesinin açılışında bugünü hayal etmiştim" dedi.

TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Başakşehir Belediyesi ve TRT'nin etkinlik alanına kurduğu stantlarda çocuklar gönüllerince eğlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde açıklamalarda bulundu.

"BUGÜNÜ HAYAL ETMİŞTİM"

Başakşehir Millet Bahçesi'nde buluşan binlerce Başakşehirli çocuğa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu millet bahçesinin açılışında bugünü hayal etmiştim. Okulda size öğretilenleri mutlaka alın ama onunla sınırlı kalmayın. En iyi öğretici hayattır, hayatla bağlarınızı asla koparmayın. Salgın döneminde aylarca evden çıkamadığınızı biliyorum. Artık bu sıkıntılı günler inşallah geride kaldığına göre her fırsatta parklarda, bahçelerde imkan olan her yerde temiz havayla, bugün olduğu gibi tabiatla arkadaşlarınızla buluşun" dedi.

"SİZLER İÇİN 2071 VİZYONUNU TASARLIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz geçtiğimiz 20 yılda sadece eğitim sistemimizin alt yapısını güçlendirmekle kalmadık sizlerin işte bu tür çabalarınızı kolaylaştıracak adımları da attık. Sizler için 2071 vizyonunu tasarlıyoruz. İnşallah sizlerde sizden sonraki nesillere mirası daha da zenginleştirerek aktaracaksınız. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk bayramınızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZ GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da Başakşehir Millet Bahçesi'nde binlerce çocuğa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Çocukların unutulmaz bir gün geçirdiğini belirten Başkan Kartoğlu, "Salgın nedeniyle iki yıldır 23 Nisan coşkusunu yaşayamayan çocuklarımız, bugün birbirinden renkli etkinliklerle doyasıya eğlendi. Açılışını Cumhurbaşkanımızın yaptığı Başakşehir Millet Bahçemizde çocuklarımızın bayramını kutlamak ve coşkularına ortak olmak bizler için hem mutluluk, hem de gurur kaynağı oldu" dedi.

Etkinlik alanına gelen çocuklar, mutluluğun sesi Radyo Başakşehir'e de konuk olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkındaki duygu ve düşüncelerini de anlattı.

(İHA)

YORUMLAR
500
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Boao Asya Forumu'nun Açılışında Konuştu Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Boao Asya Forumu'nun Açılışında Konuştu

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu millet bahçesinin açılışında bugünü hayal etmiştim' - Son Dakika


Son Dakika
18:15 Spor Toto Süper Lig'de Göztepe küme düştü!
17:56 Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan istediği astronomik maaş ortaya çıktı
17:55 İBB Genel Sekreter Yardımcı Polat: Ayasofya'da durumu kutsiyetine ve tarihsel değerine hakaret seviyesine doğru gidiyor
17:47 AK Partili vekilden sevindiren haber: En kısa sürede asgari ücretlerde iyileştirmeler olacak
17:39 Annesi dışarıda kardeşini aramaya gidince engelli çocuk patlattığı torpille evi kül etti
17:27 Yılmaz Vural'a yöneltilen "Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?" sorusuna verdiği cevap güldürdü
17:25 Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı!
17:17 Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United'ın kendini toparlaması lazım
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 18:22:50. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet bahçesinin açılışında bugünü hayal etmiştim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement