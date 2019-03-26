Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na Tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na Tebrik

47 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde Moldova'yı 4-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na Tebrik, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde Moldova'yı 4-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Karşılaşmanın devre arasında Yeni Eskişehir Stadı'na gelen Erdoğan, maçın ardından soyunma odasına indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolcular ve teknik ekibi tebrik etti.

Takıma hitabında, Ağrı ve Muş mitingleri nedeniyle maçın ilk yarısına yetişemediğini beliren Erdoğan, şunları söyledi:

"İyi bir başlangıç var. Hocamızın tespiti şu anda aynen devam ediyor. İkide iki oldu. Averaj da fena değil. İyisiniz, Allah nazardan saklasın. Hepinizi tebrik ediyorum."

Maçın bitiş düdüğünün ardından tribündeki seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan, vatandaşlardan gelen talep üzerine milli takımın forma ve atkılarını imzaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:23 Kaynak: AA

Futbol, Moldova, A Milli Futbol Takımı, Recep Tayyip Erdoğan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş ile Canlı Yayına Çıktı! Hasan Ali Kaldırım'dan, Şenol Güneş'e Övgü Dolu Sözler! Cenk Tosun, Grupta Fransa'yı Favori Olarak Gördüğünü Açıkladı Cristiano Ronaldo, Portekiz-Sırbistan Maçında Sakatlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 01:10:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na Tebrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]