Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için taziyelerini iletti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için taziyelerini iletti

13.07.2023 08:32

Nakşibendi tarikatının bir kolu olan Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-hüseyni, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir taziye mesajı yayınlayarak, "Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Menzil Cemaati'nin lideri olan ve cemaat mensuplarının "Gavs" olarak adlandırdığı Menzil şeyhi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı yayımladı.

"SEVENLERİNE VE TALEBELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Menzil cemaatinin lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı

CEMAATTEN BİLGİLENDİRME

Cemaatten yapılan açıklamada; sağlık sorunu olanların, kadın ve çocukların yoğunluktan etkilenmemeleri için taziye ziyaretlerini ertelemeleri istendi. Öte yandan yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Gavs-ı Sani Şeyh Seyyid Abdülbbld Elhüseyni hazretlerinin cenaze namazı Menzil'de kılınacaktır. Lütfen hastaneye gelerek yoğunluk oluşturmayalım. Cenaze namazına iştirak etmek isteyen kardeşlerimiz mümkün olduğunca toplu bir şekilde Menzil'e gidebilirler. Kara yoluyla gideceksek navigasyon uygulamaları üzerinden trafik durumunu takip edelim. Uygun güzergahları kullanalım. Cenaze namazına yetişmek için süratli araç kullanmayalım; trafik kurallarına uyalım. Cenaze namazına yetişemediğimiz için üzülmeyelim. Gavs-ı Sani hazretlerinin aile fertleri Menzil'de taziyeleri kabul etmeye devam edecektir."

İSTANBUL'DAKİ CENAZE NAMAZINDA İZDİHAM

Öte yandan cenaze için Adıyaman'a gidemeyecekler için Pendik'te bulunan Aynur Çepni Camii'nde dün cenaze namazı kılındı. Cenazenin götürülmesi sırasında ve cenaze namazının ardından izdiham yaşandı. Abdulbaki Erol'un cenazesinin cuma günü Adıyaman'ın Menzil köyünde defnedileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • uçan anka: allah rahmet eylesin mekani cennetul firdevs olsun rabbim bizleride seyhimiz ile beraber hasir nesip etsin amin inna lilla allah wa inna ileyhi raciun:( Cevap Yaz 25 14 Yayından Kaldır
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