Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üzerinde çalıştığımız 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin hazırlıklarını tamamladık. 3 ayrı eylem planıyla uygulamaya geçireceğimiz Vizyon Belgemizi tüm paydaşların, ilgili kurum ve kuruluşların katkısıyla tekemmül ettirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı"ndaki konuşmasında, geçmişten aldıkları ilham ve inançla geleceği şekillendirmenin gayretinde olduklarını belirterek, "Bir süredir üzerinde çalıştığımız 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin hazırlıklarını tamamladık. 3 ayrı eylem planıyla uygulamaya geçireceğimiz Vizyon Belgemizi tüm paydaşların, ilgili kurum ve kuruluşların katkısıyla tekemmül ettirdik. Bu süreçte akademisyenlerimizin değerli fikirlerinin yanı sıra uluslararası birikimden ve başarılı uygulamalardan da istifade ettik." dedi.

Ortaya, ülkenin engellilerle ilgili çalışmalarına 2030 yılına kadar yön verecek kapsamlı, detaylı, iyi çalışılmış bir yol haritası çıkardıklarını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Toplamda 8 politika alanı üzerine inşa edilen Engelsiz Vizyon, 8 amaç, 31 hedef ve 107 eylemden oluşmaktadır. Bu kapsamda engelli kardeşlerimiz için hayatın her alanını, özellikle kamu kullanımını, açık alanların erişilebilirliğini önemsiyoruz. Kültürel etkinliklerden spor faaliyetlerine, engelli kardeşlerimizin sosyal katılımlarını artıracak yeni yol ve yöntemlerle onları destekliyoruz. Ayrıca konut hizmetlerinden ulaşım ve iletişim hizmetlerine kadar pek çok alanda erişilebilirliğin geliştirilmesine öncelik veriyoruz. Sosyal hayatın yanı sıra siyasete katılmak isteyen engelli kardeşlerimizin de önündeki bütün engeller kalkıyor. Engellilerin sömürü, şiddet, işkence, aşağılama gibi insan onurunu ve haysiyetini zedeleyen her türlü kötü muameleden korunmasını esas alıyoruz."

Önleme ve erken müdahale hizmetlerini öne çıkardıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu anlamda engelli kardeşlerimizin yaşayabilecekleri her türlü ayrımcılığa karşı yasal koruma sağlıyoruz. Ayrıca yasa önünde eşit tanınmalarına yönelik bir sistem oluşturuyoruz. Bütün vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir. Sağlık hizmetlerimizin çıtasını sürekli yükseltiyoruz. Çeşitli terapi yöntemlerini de içeren yeni sağlık hizmetlerimizi engelli kardeşlerimizin erişimine sunuyoruz. Bunun ötesinde uzun süreli bakımı destekleyen, engelli kardeşlerimizle beraber ve ailelerini de kapsayan hizmetler planlıyoruz. Ayrıca afet ve acil durumlara ilişkin risk azaltma ve iyileştirme çalışmalarını engellileri de kapsayan sürdürülebilir bir yaklaşımla gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Vizyon belgemizde birlikte yaşama kültürünü güçlendiren gözümüzün nuru çocuklarımızı da unutmadık. Öğrenme güçlüğü yaşayan ve özel ilgiye ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitim öğretimin her kademesine akranlarıyla birlikte katılımlarını temin ediyoruz. Bu çocuklarımıza yönelik değerlendirme, yönlendirme ve izleme sistemlerini güçlendiriyoruz."

Engelli bireylere yönelik yeni nesil istihdam modelleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli bireylerin orta ve yükseköğretim kurumlarından olduğu gibi mesleki eğitim kurumlarından da kesintisiz biçimde yararlanabilmeleri için gereken düzenlemeleri yaptıklarını söyledi. Engelli bireylerin hayat boyu öğrenme süreçlerine dahil olmaları için yeni yöntemler geliştirdiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yeni nesil istihdam modelleriyle onları hayalini kurdukları mesleki alanlarda ve nitelikli işlerde istihdam etmeyi hedefliyoruz. Bir adım daha ileriye giderek, engelli kardeşlerimizin girişimcilik hedeflerine daha fazla destek veriyoruz. Aynı zamanda kendilerine gelir desteği ve vergi düzenlemeleri gibi ekonomik kolaylıklar sunmayı da ihmal etmiyoruz. Böylelikle engelli kardeşlerimiz için de sürdürülebilir bir finansman sistemi kuruyor ve onları ekonomik güvence altına alıyoruz."

2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin kamu kurumlarından başlayarak milletin tamamına rehberlik edeceğini dile getiren Erdoğan, bu belgenin hakkıyla uygulanmasında toplumun tüm kesimlerine sorumluluk düştüğünün altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki bütün aileleri, engellileriyle birlikte yaşamın her alanında aktif olarak hayatlarını sürdüren bir konuma getirmeden durmayacaklarını, dinlenmeyeceklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Engellilerimizin tamamıyla huzura kavuşmuş, rahat bir yaşamı için 84 milyon olarak el birliği içinde çalışacağımıza inanıyorum. Bunun için her fırsatta asıl meselenin fiziki engeller değil, kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri aşmak olduğunun altını özellikle çiziyorum. Unutmayalım 84 milyon olarak hepimiz büyük bir aileyiz. Aile olmanın gereği de birliktir, beraberliktir, kenetlenmektir, dayanışmadır, zorlukları birlikte göğüslemek, sevinçleri de yine birlikte paylaşmaktır. Tek bir engelli kardeşimiz dahi kendisini dışlanmış hissederse kendisini çaresiz hissederse bunun vebali milletçe hepimizin üzerindedir. Bu konuda ben milletime güveniyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atamaları gerçekleştirilecek öğretmenleri tebrik ederek, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün ülkemizdeki ve tüm dünyadaki engelliler için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından salondaki katılımcılardan aldığı birer rakamla kura numarası oluşturarak butona bastı. Erdoğan'ın kurayı başlatmasıyla 750 engelli öğretmenin ataması gerçekleşti.

Törende salonda bulunan bir genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan ile bir fotoğrafının kara kalem çalışmasını hediye etti. Erdoğan, elini öpmek isteyen gence, onun elini öperek karşılık verdi.

Erdoğan, birazdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yapacağını söyleyerek salondan ayrıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı törende, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Erdoğan'a günün anısına tablo hediye etti.

Törende Eyüpsultan Şehit Murat Karakuş Ortaokulu Müdürü görme engelli Murat Yıldız, görme engelli öğretmenler adına konuştu. Bağcılar Lokman Hekim Özel Eğitim Uygulama Okulu 8. sınıf öğrencisi otizmli Samet Zileli'nin piyano çaldığı törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Engelsiz Vizyon 2030" tanıtım videosu izlettirildi.

Programda katılımcılara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan Engelliler İçin Bilgilendirme Rehberi ile "2030 Engelsiz Vizyon" kitapçığı da dağıtıldı.

(Bitti)