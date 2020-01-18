Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport Projesi hakkında bilgi aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport Projesi hakkında bilgi aldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport Projesi hakkında bilgi aldı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport Projesi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport Projesi hakkında bilgi aldı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport Projesi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Beyoğlu'ndaki Galataport Projesi'ne geçti.

Yapımı devam eden proje hakkında bilgi alan Erdoğan'ı, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ferit Şahenk karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da ziyarette yer aldı.

Erdoğan, buradan Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'ne geçecek.

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:26 Kaynak: AA
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