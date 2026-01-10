Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazetecilerin Günü'nü Tophane'de Kutladı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazetecilerin Günü'nü Tophane'de Kutladı

10.01.2026 16:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane Tayfun Spor Kulübü'nü ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. İstanbul'daki ziyaretinde gazetecilere simit ve meyve suyu ikram eden Erdoğan, bu anlamlı günde onlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tophane Tayfun Spor Kulübü'nü ziyaretinin ardından kendisini bekleyen basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da,Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve İstanbul AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir'in ile birlikte ziyaretler gerçekleştirdi. Tophane'de bir çay ocağına uğrayan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Tophane Tayfun Spor Kulübü'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretin ardından kendisini bekleyen gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

' SİZLERLE BURADA BİR ARADA OLMANIN MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİZ'

Burada gazetecilere simit ve meyve suyu ikramında da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışan Gazeteciler Günü. Bir yıl dönümü bu. ve Tophane Tayfun Spor Kulübü'nün bu merkezinde, benim de top oynadığım yıllarda çok gelip gittiğim bir yerdi. Şimdi oraya uğrama fırsatımız oldu. ve özellikle de Çalışan Gazeteciler Günü'nün yıl dönümünde sizlerle burada bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Daha nice yıl dönümlerini inşallah beraberce yaşama fırsatımız olur. Bu vesileyle sizlere hayırlı yıl dönümleri temenni ediyorum. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

Kaynak: DHA

