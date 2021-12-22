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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret eden sanığa ceza - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret eden sanığa ceza

22.12.2021 17:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret eden sanığa ceza Sanık 7 bin lira adli para cezasına mahkum edildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret eden sanığa ceza

Sanık 7 bin lira adli para cezasına mahkum edildi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık Mert Yaşar, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 7 bin lira adli para cezasına çarptırılırken, 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan beraatına hükmedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle 6 yıl 8 aya kadar hapsi istenen tutuksuz sanık avukat Mert Yaşar'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Mert Yaşar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"Avukatlık ve arabuluculuk mesleğime zeval vermeyecek bir ceza verilmesini talep ediyorum"

Duruşmada savunma yapan sanık Mert Yaşar, "Yargılamada, masumiyet karinesi ihlal ediliyor. Süreç boyunca kullandığım hangi ifadenin hakaret suçunu oluşturduğunu savcı açıklamamıştır. Sulh Ceza Hakimi bile, 'hakaret ihtimali' diyerek beni tutuklamıştır. Özlem Zengin ile Cumhurbaşkanı'na küfretmedim, hedef almadım, şiddet çağrısında bulunmadım. Suç konusu olan tweeti yazdığım tarihlerde, Türkiye'nin 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi konuşuluyordu. Bu tartışmaya katılmak için paylaşımı yaptım. Yani ifadelerimde kabineyi eleştirdim. Beraatımı talep ediyorum. Olur da ceza verilecekse de avukatlık ve arabuluculuk mesleğime zeval vermeyecek bir ceza verilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı ile AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in avukatı sanığın cezalandırılmasını talep ederken, sanık Mert Yaşar'ın avukatı beraata ilişkin taleplerini dile getirdi.

"İfadelerin, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini talep ediyorum"

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan Yaşar, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM'nin kararları çerçevesinde, kullandığım ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini talep ediyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, sanık Mert Yaşar'ın 'kamu görevlisine hakaret' suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti. Sanığı 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapse mahkum eden mahkeme, cezayı adli para cezasına çevirerek 7 bin TL ödemesine karar verdi. Sanığın cezayı 20 taksitte ödemesine hükmeden mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mert Yaşar hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret ettiği gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ile 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret eden sanığa ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret eden sanığa ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret eden sanığa ceza

Recep Tayyip Erdoğan, Özlem Zengin, AK Parti, Hakaret, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret eden sanığa ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret eden sanığa ceza - Son Dakika
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