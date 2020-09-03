Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Sarayburnu Camisinin suyu 42 kilometre uzaktaki yayladan geliyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Sarayburnu Camisinin suyu 42 kilometre uzaktaki yayladan geliyor

GİRESUN'un Bulancak ilçesi sahilinde, Osmanlı mimarisiyle dikkat çeken Sarayburnu Cami'si yanındaki millet bahçesi projesinde çalışmalar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Sarayburnu Camisinin suyu 42 kilometre uzaktaki yayladan geliyor, System.String[]

GİRESUN'un Bulancak ilçesi sahilinde, Osmanlı mimarisiyle dikkat çeken Sarayburnu Cami'si yanındaki millet bahçesi projesinde çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 3 yıl önce açılışını yaptığı caminin su ihtiyacı da 42 kilometre uzaktaki yayladaki kaynaktan sağlanacak. Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, "Yayladan, 42 kilometrelik mesafeden gelecek olan su güzergahının 10 kilometresi tamamlandı" dedi.

Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle yapımına 1987 yılında başlanan Bulancak Sarayburnu Camisi, Karadeniz'in görkemli yapılarından birisi haline geldi. Cumhuriyet tarihinde inşa edilen camiler içinde Osmanlı tarzında yapılan ilk cami olma özelliği de taşıyan, yığma taştan, imece usulü yapılan Sarayburnu Camisi'nin inşaatı seneler sonra tamamlandı. Mimar Sinan'ın çıraklık eserim dediği 'İstanbul Şehzadebaşı Camisi'nin benzeri olarak ve sadece kesme taştan yapılan caminin açılışını, 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

RECEP YAKAR: CUMHURBAŞKANIMIZ 'BİR DE GÜZEL MİLLET BAHÇESİ YAKIŞIR' DEDİCumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla caminin hemen yanı başında kamulaştırılan alandaki millet bahçesi inşaatı da başladı. Yapım çalışmaları süren millet bahçesinin inşaat alanında Demirören Haber Ajansı'na  konuşan Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, "Sarayburnu Camisi'nin temeli 1987 yılında atıldı. Cumhuriyet tarihinin ilk taş eser camisidir. Şehzadebaşı Camisi'nin özelliklerini taşımaktadır. Osmanlı-Selçuklu özellikleri vardır. ve caminin ana girişi de Sivas Divriği Camisi'nin aynısıdır. Camimize yaklaşık 42 kilometreden su gelmektedir. 10 kilometrelik bölümü yapılmıştır. Camimizin açılışını 2 yıl önce Bulancak'ı ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Bu bölgeye bir de güzel bir millet bahçesi yakışır' dedi. Buradaki 34 adet konut, kamulaştırıldı. Caminin önündeki 40 dönümlük alanda millet bahçesi inşaatı başladı. Altında otopark da yer alacak" dedi.ŞEHRİN MERKEZİNE DE TEKNOLOJİ VE UZAY TEMALI 'AKINCI PARKI' YAPILIYORBelediye Başkanı Recep Yakar, ilçenin otopark sorununu da çözmek için kolları sıvadıklarını kaydederek, "Bulancak'ın merkezinde otopark sorununu çözmek için harekete geçtik. İnşaatına başladık. Üstünü de adını halk oylaması sonucu adı 'Akıncı Parkı' olacak şekilde planladık. Altında 10 bin metrekare otopark olacak, üstü de 20 bin metrekare peyzajlanacak. Böylece, bir millet parkı daha olacak. Gençlerimizin ilgisini teknolojiye ve uzaya çekmek için adını 'Akıncı' koyduk. Bununla ilgili de Selçuk Bayraktar beyi açılışa davet ettik. Ayrıca parktaki toprağı, devam eden yeni belediye binamızın temelinden getirdik. Oradan verimli bir toprak çıktı. Peyzajı, bu verimli Bulancak toprağı ile yapacağız" diye konuştu.DOĞU KARADENİZ'İN OTO TİCARETİNDE NABZI BULANCAK'TA ATACAK

51 bağımsız dükkanın, galerici esnafının hizmetine gireceğini de aktaran Yakar, "Bulancak'ta galericiler, kaldırım işgaliyle beraber, sosyal hayatın önünde bir engeldi. Çözüm aradık. Bulancak'taki büyük değişimle beraber, karayollarından satın aldığımız 10 dönümlük yere inşaata başladık. 51 bağımsız dükkan, galerici esnafımızın hizmetine girecek. Ordu ve Giresun'un ortasındaki bu galericiler sitesi, açık oto pazar olarak, ticaretin Doğu Karadeniz'deki merkezi olacak" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Bulancak, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 12:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Sarayburnu Camisinin suyu 42 kilometre uzaktaki yayladan geliyor - Son Dakika


Son Dakika

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