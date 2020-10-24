Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız" - Son Dakika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız"

24.10.2020 15:52
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız" dedi.

Kayseri Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sahabiye ve Seyrani kentsel dönüşüm projelerinde tamamlanan konutların açılışını yapacağız. Kayseri kentsel dönüşüm projelerinin en kapsamlı şekilde başarı ile hayata geçirildiği yerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayseri bu gün ülkemizin en güzel şehircilik örneklerinden biri haline gelmiştir. TOKİ'nin ve belediyelerimizin başarılı çalışmaları ile gecekondu bölgeleri örnek yerleşim alanları haline dönüştürülmüştür. Bu güne kadar 100 bin konutun dönüşümü gerçekleşmiştir. Kayseri'nin mahallenin önemli bir bölümü yıkılıp yeniden inşa edilmiştir" diyerek şunları söyledi:

"Sahabiye ve Seyrani kentsel dönüşüm çalışmaları ile 9 bin yeni konutu tüm yaşam alanları ile birlikte Kayseri'ye kazandırıyoruz. Sahabiye 510 bin metrekarelik alanda 5 bin 820 bağımsız bölümden oluşuyor. 3 bin 800'ü konut ile müteşekkildir. Bu gün ilk etabını oluşturan 622 konut ve 55 iş yeri ile 40 bin metrekare yeşil alanı hizmete açıyoruz. Kentsel dönüşümün her alanı şeffaf ve uzlaşmaya uygun şekilde yürütülmüştür.

Seyrani Kentsel dönüşüm projesi 3472 konut ve iş yerini kapsıyor. Bu konutlarda hayatlarını sürdürecek vatandaşlarımıza huzur ve afiyet dolu bir ömür temenni ediyorum.

Türkiye şehircilikte de geri kalmıştır. Özellikle ikinci dünya savaşının ardından Demokrat Parti'nin başlattığı şehirleşme sonrasında köylerden şehre gelen göç iyi yönetilememiştir. Vatandaşlarımız da çareyi şehrin herhangi bir yerine derme çatma da olsa başını sokabileceği gecekondu yapma yoluna gitmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildiğim dönemde önümüzdeki en büyük meselelerden biri gecekondu kuşatmasıydı. İstanbul ve Ankara'da pek çok ilimizde 5 katlı 15 katlı gecekondu inşa edilmişti. Ortada bir plan ve proje olmadığı için yapılan bu binalar deprem sel gibi afetlerde adeta tabuta dönüşüyordu. İstanbul'da attığımız her adımda karşımızdaki sorunun büyüklüğünü gördük.

O dönemde mesafe kat etmekte zorlandık. AK parti iktidarı ile TOKİ'yi yeniden yapılandırarak büyük seferberlik yaptık. 975 bin konutun inşaatına başladık. 19 üniversitemizin külliyesini 1116 okulunu, 194 yurt binasını 267 hastaneyi, bin 745 ticari iş yerini, 241 kamu hizmet binasını 19 stadyumu TOKİ sistemi içinde ülkemize kazandırdık. TOKİ'nin 18 yılda yürüttüğü projelerin sayısı 15 bin 600'ü buluyor. 58 ayrı şehrimizde 1 milyon 400 bin bağımsız bölümü kapsayan projeyi başlatmış durumdayız.

Kentsel dönüşüm için harcadığımız para 14.5 milyar lirayı geçti. İnşallah ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız. Kayseri'de yürütülen projeyi bu çerçevede örnek ve anlamlı görüyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günün anısına Mehmet Altun'a günün anısına plaket takdim etti. Cumhurbaşkanı, plaket takdiminin ardından hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

-İHA-

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnşallah ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnşallah ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnşallah ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnşallah ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnşallah ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnşallah ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnşallah ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız

Recep Tayyip Erdoğan, Kentsel Dönüşüm, Cumhurbaşkanı, Gecekondu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İnşallah ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız' - Son Dakika


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