Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz. Böylece çiftçilerimizin finansmana erişimini de kolaylaştırıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, Türkiye'nin, bölgesinde ve dünyada genişleyen etki alanının insanların günlük hayatı ve refahı üzerindeki olumlu neticelerini almaya başladıkça ülkeye kazandırdıkları geniş vizyonun öneminin daha iyi anlaşılacağını belirtti.

"Irak'tan Suriye'ye, Libya'dan Doğu Akdeniz'e, Ege'den Balkanlar'a, Karadeniz'den Kafkaslar'a, Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada Türkiye'nin yükselen yıldızı konuşulurken bizim de kendimizi buna göre hazırlamamız gerekiyor." diyen Erdoğan, kendi potansiyelinin, gücünün, imkanlarının, önündeki fırsatların farkında olmayan bir ülkenin büyük hedeflere doğru yol yürümeyi sürdüremeyeceğini vurguladı.

Erdoğan, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023, diğer pek çok hususla birlikte işte bu hakikatin de tüm boyutlarıyla enine boyuna konuşulmasına, tartışılmasına vesile teşkil edecektir. Bu konuda her kesimden, özellikle de dünyayı takip eden gençlerimizden katkı bekliyoruz. Gelin, kazanımlarıyla ve fırsatlarıyla 2023'ü tarihimizin en şanlı yapraklarından biri haline hep birlikte getirelim." diye konuştu.

"Sağlıkçılara uzun süredir bekledikleri müjdeleri verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim ve sağlığın her zaman olduğu gibi bugün de önceliklerinin en başında yer aldığını vurguladı.

14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldikleri sağlık çalışanlarıyla hem hasbihal ettiklerini hem de kendilerine uzun süredir bekledikleri müjdeleri verdiklerini dile getiren Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve özlük haklarının geliştirilmesi başta olmak üzere verdikleri müjdelerin, bu meslek mensuplarına hayırlı olmasını diledi.

"Okullaşma oranlarını yüzde 90'ların üzerine çıkardık"

Eğitim konusunda atılacak adımlara da değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 90'ların üzerine çıkardık. Eğitime katılan öğrenci sayısında devasa artış sağlarken, derslik başına öğrenci sayısını ve öğretmen başına öğrenci sayısını da devraldığımızdan çok daha iyi noktaya getirdik. Şimdi sıra, okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasına geldi. Okullaşma oranını, 3-5 yaş aralığında da OECD ortalamasına yaklaştırmak için 2022 yılında 3 bin yeni anaokulunu ve 40 bin yeni ana sınıfını hizmete almayı hedefliyoruz.

Kısa sürede 93 yeni anaokulu ve 7 bin 500 yeni ana sınıfını açtık. 5 yaş grubundaki okullaşma oranını yüzde 78'den yüzde 90'a çıkardık. Bugüne kadar 216 anaokulunun ihalesini tamamladık. 2 bin 133 anaokulunu ise yatırım programına aldık. İnşallah yıl sonuna kadar, 3 bin anaokulunun tamamını yapacağız. Burada da aslan payını, 1000 anaokuluyla İstanbul'a veriyoruz. Böylece okul öncesinden yükseköğretime kadar fırsat eşitliğinde önemli bir aşamayı daha geçmiş olacağız."

"Özel eğitim alan özel çocuklarımızı da unutmadık"

Özel eğitim alan özel çocukları da unutmadıklarını belirten Erdoğan, daha önceden sadece 28 ilde 52 özel eğitim anaokulu bulunurken, bu sayıyı 81 ilde 135 anaokuluna ulaştırdıklarını söyledi.

Özel eğitim anaokulu olmayan hiçbir ilin kalmadığını vurgulayan Erdoğan, "Bu yıl sonuna kadar, 165 yeni özel eğitim anaokulunu yaparak bu sayıyı da altı kat artırmak suretiyle 300'e yükselteceğiz." dedi.

Çiftçilere müjdeler

Çiftçilere sulama, enerji ve kredi konusunda iki önemli müjdelerinin olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"İlk olarak ülkemiz tarımını suyla bereketlendirerek daha üst seviyelere çıkarmak için barajı ve göleti tamamlanmış tarımsal alanlardaki sulama tesislerini hızla bitirerek milli ekonomiye kazandıracağız. Böylece 830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek, üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir artışı sağlayacağız. Bununla neyi söylemek istiyorum? Özellikle açık sistemden kapalı sisteme süratle geçeceğiz. Ağırlıklı birçok yerde barajlarımız enerji bağlantılı olsa da buralarda yapacağımız yeni projelendirmelerle sulama sistemlerine de geçmenin adımlarını atacağız."

Çiftçilere verecekleri ikinci müjdenin ise "tarımsal sulamada kullanacakları enerjiyi daha uygun maliyetlerle temin etmelerine yönelik" olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yüzde 53'ü hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle gibi yenilenebilir kaynaklardan oluşmaktadır. Özellikle ülkemizin ciddi potansiyele sahip olduğu güneşten elektik üretimine yönelik çok büyük yatırımlar yaptık, yapmayı sürdürüyoruz. Bugün hangi şehrimize giderseniz gidin, geçtiğiniz yolların çevresinde güneş enerjisi tarlalarını, çatı üstü sistemlerini görürsünüz.

Küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle elektrik maliyetlerinde yaşanan artışların çiftçilerimizi, sulama birliklerimizi, kooperatiflerimizi zorladığını biliyoruz. Her ne kadar elektrikte KDV indirimiyle çiftçilerimizin maliyetlerinde bir parça azalma sağladıysak da soruna daha kökten çözümler bulmamız gerektiğinin farkındayız. Güneşten elektrik enerjisi üreten tesislere zaten ciddi bir destek veriyoruz. Şimdi bu desteği çiftçilerimize yönelik olarak daha da artıyoruz. Sağlayacağımız finansman kolaylıklarıyla sulama faaliyetlerinde güneşten elde edilen elektriğin payını hızla artırmayı planlıyoruz. Böylece tarım alanlarındaki sulama imkanları genişlediği için üretim artarken, azalan elektrik maliyetleri sebebiyle çiftçilerimizin gelirleri de artacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüketicilerin kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri kurabilmelerini kolaylaştırmak için belediyeler, sanayi tesisleri ve tarımsal sulama abonelerinin, sözleşme güçlerinin iki katına kadar lisanssız üretim tesisi kurabilmelerine imkan sağladıklarını belirtti.

Meskenler için de vergi istisnasına tabi kurulu güç rakamını 10 kilovatsaatten 25 kilovatsaate çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, "Amacımız her alanda enerji maliyetlerini düşürecek çalışmaların önünü açmaktır. Bu adımlar aynı zamanda Paris İklim Anlaşması kapsamında hayata geçirmemiz gereken yapısal değişimlere katkı sağlayacak, enerji arz güvenliğimizi de güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçilere yönelik üçüncü müjdeyi de açıklayan Erdoğan, "Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz. Böylece çiftçilerimizin finansmana erişimini de kolaylaştırıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumların bu süreçleri yakından takip ederek neticelendireceğini belirtti ve "Sulama, enerji ve kredi konusunda attığımız bu adımların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Hayat pahalılığı karşısında pek çok tedbiri hayata geçirdik"

Ülkedeki her kesimin işini kolaylaştırmaya, refahını artırmaya, geleceğini güvence altına almaya yönelik çalışmaları kesintisiz sürdürdüklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle milletimden çoğu yalan yanlış bilgilere dayalı söylentilerle paniğe kapılmamasını, devletine güvenmesini, ülkesinin gücünden emin olmasını, tüm vaktini ve enerjisini çalışmaya, üretmeye hasretmesini istiyorum. Hayat pahalılığı karşısında her bir insanımızı korumak için bugüne kadar ücret artışlarından sosyal desteklere ve vergi indirimlerine kadar pek çok tedbiri hayata geçirdik, geçiriyoruz. Bilhassa fiyatlaması küresel düzeyde yapılan petrol, doğal gaz, gıda sektörünün kullandığı kimi malzemeler gibi ürünlerindeki artışların insanımıza en az düzeyde yansıtılması için her türlü gayreti gösteriyoruz."

Erdoğan, gelişmiş ülke vatandaşlarının dahi İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görmedikleri, bilmedikleri, alışkın olmadıkları fiyat artışları, enflasyon ve ürün kıtlığıyla karşı karşıya oldukları bir dönemde Türkiye'nin yine olumlu yönde bunlardan ayrıştığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sıkıntıların elbette farkındayız ama asıl odaklanmamız, bakmamız, yönelmemiz gereken yerin ülkemizin önünde duran fırsatlar olduğuna yürekten inanıyoruz. Kontrolü bizim elimizde olmayan sebeplerden kaynaklı olumsuzlukları bir kenara bırakacak olursak, Türkiye'nin bir asırdır mücadelesini verdiği gelişmişlik, kalkınmışlık, refah seviyesinin tam kıyısında bulunuyoruz. Pek çok ülkenin henüz yeni yeni yöneldiği istihdamı koruma ve geliştirme temelli politikaları biz 5 yıldır kesintisiz uyguluyoruz."

Fiyatlardaki dengesizlikler sebebiyle yaşanan sorunların geçici olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Takip ettiğimiz yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme politikasının bizi adım adım hedeflerimize yaklaştırdığına yürekten inanıyorum. Sabredeceğiz, çalışacağız, üreteceğiz, mücadele edeceğiz, geri adım atmayacağız. Hep ileriye, daha ileriye gideceğiz ve inşallah zafere ulaşacağız. 'Men sabera zafera' diyerek bir kez daha hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum, kalın sağlıcakla."

(Bitti)