Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temenni ediyorum ki DEAŞ'la mücadeledeki kararlılığımızı dünya anlar

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , "Batı, DEAŞ'la ilgili sağlıklı bir operasyonu, mücadelesi olmadı. Bu kararlılığımız sınır içi, sınır dışı devam ediyor. Temenni ediyorum ki, DEAŞ'la olan bu mücadeledeki kararlılığımızı dünya anlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, cuma namazı için Kerem Aydınlar Camii'ne geçti. Erdoğan, cuma namazını burada kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. Camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Biden ile görüşmesinde F-16'lar konusunda olumlu bir yaklaşımda bulunduğunu belirtti. Erdoğan, "Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Farklı yollardan kastım, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere satıyor, Fransa satıyor, Rusya satıyor, her yerden bunu temin mümkün. Bunun için de bize sinyal çakanlar var" ifadelerini kullandı.

"YAPTIKLARI BAŞKA HERHANGİ BİR ŞEY YOK"

DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi Abu Zeyd kod adlı terörist yakalanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu zat DEAŞ'ta üst düzey yönetici olduğu ABD tarafından tescil edilmiş olan bir zat. Adalet Bakanlığı 'ndan, Milli Eğitim Bakanlığı'na varıncaya kadar bu görevleri ifa etmiş olan birisi. Bizim de gerek istihbarat gerek İçişleri Bakanlığımız aramadaydılar ve sonunda yakaladılar. Bugün de yargıya sevki yapıldı ve bu sevkinden sonra da gereğini zaten yargı yapacaktır. Tabi DEAŞ'la ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları yürüten milli istihbaratımız oldu, içişleri bakanlığımız oldu hatta silahlı kuvvetlerimiz oldu. Batı, DEAŞ'la ilgili sağlıklı bir operasyonu, mücadelesi olmadı. Sadece bu işin lafını yapıyorlar. Yaptıkları başka herhangi bir şey yok. Yargının vereceği kararı bekliyoruz. O karar da atılacak adımlar için aslında ciddi manada bir mesaj olacaktır. Bu kararlılığımız sınır içi, sınır dışı devam ediyor. Temenni ediyorum ki, DEAŞ'la olan bu mücadeledeki kararlılığımızı dünya anlar" dedi.

"AMERİKA'NIN ATTIĞI YANLIŞ ADIMLAR DEVAM EDİYOR" Birleşik Ortak Görev Gücüne bağlı ABD'li askerlerin SDG'ye verdiği eğitimler hakkındaki soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SDG konusunda maalesef Amerika'nın bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor. Adını da dikkat ederseniz 'Suriye Demokratik Güçleri' olarak koyuyorlar. Bu bir kamuflajdır. Maalesef Amerika bu terör örgütlerine binlerce TIR araç, gereç, mühimmat, bugüne kadar hep gönderdi ve hala da gönderiyor. Sadece Suriye'deki koalisyon güçleriyle yaptıkları ortak çalışma değil, aynı şeyleri maalesef Irak'la da yaptılar. Hala da yapmaya devam ediyorlar. Bu silah, mühimmat, araç gereç desteklerinin yanında eğitim noktasında da ciddi eğitim desteği de veriyorlar. Dün akşam arkadaşlara da söyledim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda eğer sayın başkanla görüşme fırsatı bulursak orada da bu konuyu kendileriyle tekrar görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

"PROGRAMLAR EL VERİRSE MERASİME KATILMAYI DÜŞÜNÜYORUM" Kraliçe Elizabeth'in ölümüne ilişkin İngiltere'ye ziyareti sorulan Erdoğan, "Ben taziye mesajımı sosyal medyadan gönderdim. Bizim de programlar vesaire var. Eğer programlar el verirse, merasime katılmayı düşünüyorum. Bütün mesele bizim de kendi programlarımızla beraber bunu denk getirebilmek. Çünkü tanımadığım birisi değil, kendisini tanıyorum. Temenni ederim ki fırsat bulursak biz de bu merasimde bulunmak isteriz" diye konuştu.

"AMERİKA BİZİ FARKLI YOLLARA SEVK ETMESİN"

Erdoğan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Başkanı John Kirby, Beyaz Saray'daki gazetecilere verdiği brifingde, Türkiye'nin ABD'den F-16 modernizasyonu talebine ilişkin, "F-16 programına ilişkin bir güncellememiz yok. Başkan Joe Biden temmuzda onaylanan F-16 satışını kısıtlayan yasa tasarısına desteğini sürdürüyor" dedi. Konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Biden ile yaptığımız görüşmede o da elinden gelen her türlü desteği vereceğini söyledi F-16'lar konusunda olumlu bir yaklaşımda bulundu. Cumhuriyetçiler destek vermiyor gibi bir imada bulundu. Sonra Dışişleri Bakanım yine Cumhuriyetçilerden yetkili bir zatla Bulgaristan'da bir görüşme yaptılar. Cumhuriyetçilerin bu konuda desteğini istediklerini kendilerine ifade ettiler. Onlar da biz de Cumhuriyetçiler olarak gerekli olan desteği Türkiye'ye verebileceklerini söylediler. Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Farklı yollardan kastım, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere satıyor, Fransa satıyor, Rusya satıyor, her yerden bunu temin mümkün. Bunun için de bize sinyal çakanlar var" dedi.

- Karaköse