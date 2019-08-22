Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Doğu Akdeniz'de asla haksız, adaletsiz bir yaklaşıma müsaade...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Doğu Akdeniz'de asla haksız, adaletsiz bir yaklaşıma müsaade...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan-KKTC Başbakanı Tatar ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Ankara'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-KKTC Başbakanı Tatar ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Ankara'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Başbaşa görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

(2)

Recep Tayyip Erdoğan, Ersin Tatar, Türkiye, Tatar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 ülkeden güven mektubu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizlerini Külliye'de kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Kıbrıs tepkisi: Sana Türk bayraklarını tanıtacağız Arap şeyhi gibi giyinen Rektör Ağırakça görevden alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 22:13:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Doğu Akdeniz'de asla haksız, adaletsiz bir yaklaşıma müsaade...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]