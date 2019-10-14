Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

37 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Elhadj As Sy'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Elhadj As Sy'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve bir saat süren kabulde, Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan da yer aldı.

AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) çerçevesinde yürütülen ve gelecek dönem için planlanan insani projelerin ele alındığı kabulde, Türk Kızılay ve IFRC'nin inisiyatifiyle İstanbul'da oluşturulması planlanan İstanbul İnsani Merkezi ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nın uluslararası platformlarla ilişkisi ve tanınmasına ilişkin konular görüşüldü.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'nda 560 terörist etkisiz hale getirildi
Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğiyle ilgili bilgi verdi Dünyaca ünlü Güney Koreli şarkıcı Sulli, evinde ölü bulundu 22 gün sonra ilk kez görüntülenen Devlet Bahçeli, taktığı rozetle Turan vurgusu yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 22:22:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]