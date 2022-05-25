Cumhurbaşkanlığı'nda kritik kripto para toplantısı! 4 ana başlıkta düzenlemeler yolda - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı'nda kritik kripto para toplantısı! 4 ana başlıkta düzenlemeler yolda

25.05.2022 23:08

Kripto para ve varlıklarla ilgili yasal mevzuat konusunda çalışmalar devam ederken, Cumhurbaşkanlığı'nda kapalı bir toplantı yapıldı. Bakanlar ve AK Parti kurmayların katıldığı toplantıda 4 ana başlık masaya yatırıldı. Bunlar ise küresel şirketlere Türkiye'de şirket kurma şartı, sermaye zorunluluğu, güvenli saklama ve bireysel yatırımcıların vergilendirilmesi olarak öne çıktı.

Kripto varlıklarla ilgili yasal mevzuat konusunda uzun süredir çalışmalar devam ediyor. Hükümet tarafında yapılan çalışmalarda öncelikle genel bir çerçeve düzenleme ile birlikte da kripto şirketlerine sermaye zorunluluğu ve küresel şirketlere Türkiye'de şirket kurma şartı gibi düzenlemeler getirilmeye hazırlanılıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA KAPALI TOPLANTI DÜZENLENDİ

Bloomberg'e konuşan iki yetkilinin verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı'nda 24 Mayıs tarihinde kapalı bir kripto varlık düzenleme mevzuat toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığındaki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AKP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Nurettin Canikli, Fatih Şahin ve Ömer İleri katıldı.

4 ANA BAŞLIK BELİRLENDİ

Toplantıda mevzuat hazırlıklarıyla ilgili gelinen aşama ve formüller ele alındı. Çalışmaları bir süre askıya alan hükümet, arayışların devam etmesi kararı aldı. Buna göre hükümet, kripto varlıklarla ilgili çalışmasında 4 ana başlık öne çıkıyor.

ULUSLARARASI KRİPTO ŞİRKETLERİNE VERGİ GELİYOR

Bunlardan ilki uluslararası kripto şirketlerine Türkiye'de şirket kurma zorunluluğu getirilmesi. Hükümet bu kapsamda daha önce sosyal medya şirketleri için getirdiği kuralı kripto alanında da uygulamak istiyor. Türk şirketlerin yüksek rakamlarda vergi ödediklerine işaret eden yetkili, haksız rekabetin oluşmaması adına uluslararası şirketlerin de vergi mükellefi olmaları gerektiğine değindi.

100 MİLYON TL'LİK SERMAYE ŞARTI

AK Parti'nin Meclis'e sunmaya hazırladığı teklifte bir diğer noktanın da sermaye şartıyla ilgili olması planlanıyor. İlk değerlendirmeler 100 milyon TL'lik sermaye şartının getirilmesi yönünde ancak bu rakam artabilir.

GÜVENİLİR SAKLAMA KOŞULLARI OLUŞTURULACAK

AK Parti kurmayları, kripto varlıkların güvenli saklanması konusunda da formül arayışı içerisinde. Bu alanda mağduriyetlerin varlıkların korunması konusunda yaşandığına işaret eden bir yetkili, güvenilir saklama koşullarının oluşturulmasında bankaların teknolojik altyapılarının devreye girebileceğine dikkat çekti.

KAMBİYO VERGİSİ UYGULANACAK

Hükümetin üzerinde durduğu ancak son kararı vermediği bir diğer konu da bireysel yatırımcıya yönelik vergilendirme. Bu konuda üzerinde durulan seçenek ise sembolik bir kambiyo vergisinin kripto alımlarında uygulanması. Bu oranın yükselmesinin kayıt dışılığa neden olabileceğini düşünen iktidar orta yol bulmaya çalışıyor.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı'nda kritik kripto para toplantısı! 4 ana başlıkta düzenlemeler yolda - Son Dakika
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