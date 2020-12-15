Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

15.12.2020 22:49
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedarikine yönelik tek taraflı yaptırım kararı kınandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedarikine yönelik tek taraflı yaptırım kararı kınandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 1 saat 40 dakika sürdü.

Toplantıya Kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Altun, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Kurul üyelerinin "eğitim-öğretim" ve "aile kurumu" başlıkları altında istişarelerde bulunduğunu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının ele alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda, eğitim-öğretim sisteminin sevgi, saygı, ahlak, merhamet ve şefkat üzerine kurulu olmasının önemine işaret ettiğini aktaran Altun, Erdoğan'ın aynı zamanda çocukların ve gençlerin zihin ve gönül dünyalarını da geliştirmenin hassasiyetini vurguladığını belirtti.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca, ülke ve millet olarak bugüne kadar karşı karşıya kalınan badirelerin sapasağlam atlatılmasında güçlü aile yapısının çok büyük katkısı olduğuna dikkati çektiğini ve aile kurumuna yönelik saldırıların önüne geçmek için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduklarını ifade ettiğini bildirdi.

"Eğitim-öğretim konusunda yeni bir yol haritası hazırlanması önem arz ediyor"

Toplantıda, Türkiye'nin en büyük servetinin genç ve yetişmiş insan gücü olduğunun altının çizildiğini aktaran Altun, "Bu muazzam zenginliği korumak ve geliştirmek için hem kamu hem toplum olarak derin bir muhasebe ve tefekkürle eğitim-öğretim konusunda yeni bir yol haritası hazırlamanın önem arz ettiği belirtilmiştir." ifadesine yer verdi.

Eğitim-öğretim alanını geliştirecek ve kaliteyi artıracak adımlara ilişkin fikir teatisinde de bulunulduğunu belirten Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Aile yapısını sarsmaya yönelik saldırıların giderek yoğunlaştığına değinilen toplantıda, özellikle medya yoluyla dayatılan çarpık bireysel ve toplumsal ilişki biçimlerinin ve gençlerin önüne rol model olarak çıkarılan örneklerin önce aileyi hedef aldığı, medeniyet ve kültür kodlarımızla taban tabana zıt fikirlerin ve hayat tarzlarının sürekli yüceltilmesinin ve özendirilmesinin bu oyunun bir parçası olduğu belirtilmiştir.

Toplantıda bireyin, ailenin ve toplumun korunup güçlendirilmesi hususunda devlet ve millet olarak atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Toplantıda ayrıca, ABD'nin bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin S-400 tedariki dolayısıyla aldığı tek taraflı yaptırım kararı kınanmış, Türkiye'nin milli güvenlik ve egemenlik haklarıyla ilgili bir konu üzerine alınan bu yanlış karara karşı atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir."

Amerika Birleşik Devletleri, Yüksek İstişare Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Son Dakika


Son Dakika

Batı ülkeleri neden Çin aşısını tercih etmedi? Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Koordinatörü Prof. Dr. Ünal yanıtladı Beyoğlu'nda silahlı saldırı! 16 yaşındaki genç ağır yaralı Sosyal medyada gündem olan forma değiştirme olayı sonrası Eskişehirspor, açıklama yaptı İbo Show'un 6. bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyirciyi bekliyor Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Son Dakika: Yılbaşında 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu
Son Dakika: Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi ve kupada tur atladı Son Dakika: Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi ve kupada tur atladı         
22:53
Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi? Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi?         
22:28
Bir günde 9 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Bir günde 9 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
22:19
Göztepe'yi deplasmanda 5-4 yenen Bursaspor kupada turladı Göztepe'yi deplasmanda 5-4 yenen Bursaspor kupada turladı         
21:55
Avrasya Araştırma'dan Avrasya Araştırma'dan "Hangi belediye başkanları başarılı?" anketi! CHP'li başkanlar öne çıktı         
20:50
Son Dakika: Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 235 kişi vefat etti, 32 bin 102 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 235 kişi vefat etti, 32 bin 102 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladıktan sonra polise teslim oldu Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladıktan sonra polise teslim oldu         
19:50
ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor         
19:44
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum         
17:40
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı         
15:10
Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor         
10:45
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 23:00:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei