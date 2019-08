DAB-BİR Başkanlığı'na yeniden Sekmen seçildi

Doğu Anadolu Belediyeler Birliği (DAB-BİR) Başkanlığı görevine yeniden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen seçildi.

Doğu Anadolu Belediyeler Birliği (DAB-BİR) Başkanlığı görevine yeniden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen seçildi. Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul toplantısına bölge illerinden belediye başkanları ve encümenler katıldı. Güven tazeleyerek DAB-BİR Başkanlığı'na yeniden seçilen Başkan Sekmen, "Doğu Anadolu Belediyeler Birliği Başkanlığı görevine yeniden layık görülmekten ötürü mutluluk duyuyorum. İnşallah, desteklerini eksik etmeyip güzel düşünceleriyle bizlere güç verenleri memnun etmeye devam ederiz" dedi.



BAŞKAN SEKMEN, DAB-BİR'İN MİSYONUNU ANLATTI



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, DAB-BİR'in Genel Kurulu'na katılmak için Erzurum'a gelen bölge illerinin belediye başkanlarıyla özel olarak ilgilendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Doğu Anadolu Belediyeler Birliği'nin üstlendiği misyonu anlattı. Başkan Sekmen, Bizler aynı zamanda görev yaptığımız yörelerin sosyal yapısını, ekonomisini, tarihi ve kültürel dokusunu, kısacası bütün yönleriyle şehirlerimizi de temsil ediyoruz. Dolayısıyla çatısı altında bulunduğumuz bu birlik, aynı zamanda bölge şehirlerini "güç" dediğimiz ortak bir paydada buluşturma anlamını da taşıyor" diye konuştu.



ULAŞILABİLİR OLMA SORUNU ORTADAN KALKTI



Doğu Anadolu Bölgesi'nin, sosyo-ekonomik gelişim sürecini Türkiye'nin batısında olduğu gibi hızlı bir biçimde tamamlayamadığının altını çizen Başkan Sekmen, bunda bölgenin coğrafi ve fiziki koşullarının başlıca rolü oynadığını ifade etti. Sekmen, "Hava, deniz, demir ve karayolu gibi ulaşım imkanlarının yanı sıra hammaddeye olan uzaklığımızı da hesaba katacak olursak; bölgemizin sanayi, üretim ve ihracat alanında neden arzu ettiği noktada bulunmadığı sorusunun cevabını da bulmuş oluruz" dedi. Ulaşım alanında son yıllarda çok önemli mesafeler kaydedildiğini belirten Sekmen, "Duble yollar, yurt içi ve uluslararası demiryolu bağlantıları ile Ovit tüneli, bölgemizin uzun yıllar karşı karşıya bulunduğu "ulaşılabilir olma" sorununu ortadan kaldırma noktasında atılan değerli adımlar oldu. ve bu adımların her birisi, ilerleyen yıllar içerisinde bölgemizi yeniden canlandırmaya ve ticaretin gelişmesine çok büyük katkılar sunacak. Bölgemiz canlandıkça cazibemiz artacak, cazibemiz arttıkça da, yerli ve yabancı sermayeyi doğrudan çekim alanımıza dahil etmiş olacağız" şeklinde konuştu.



YEREL KALKINMANIN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK



Ülke kalkınmasına giden yolun yerel kalkınmadan geçtiğini vurgulayan Sekmen, "Bu yüzden bizim en başta sağlıklı şehirleşme uygulamalarına yoğunlaşmamız gerekiyor. Kaldı ki, birliğimiz bayındırlıktan insan ve çevre sağlığına, turizmden ekonomi ve ticarete, eğitimden spor, sosyal ve kültürel hizmetlere varıncaya kadar her alanda müşterek adımlar atıyor, ortak kararlar alıyor. Bu bağlamda birbirimizle işbirliği ve koordinasyon içerisinde zaten bulunduğumuz gibi, belediyecilik anlayışımıza yepyeni bir vizyon da kazandırmış oluyoruz" dedi. "Doğu Anadolu Belediyeler Birliği'ne üye belediyeler olarak; birbiriyle neredeyse benzer sorunlarımız için ortak hareket edecek, ortak akıl yürütecek ve yine ortak adımlar atacağız" diyen Sekmen, "Bölgemizde gelişim kaydetmeye başlayan her bir ilin, bir diğer ilin gelişimine katkı sunacağı gerçeğini asla unutmayacağız. Hepimiz, kendi illerimiz özelinde değerlendirilmeyi bekleyen potansiyelleri gün yüzüne çıkartacak ve bunu bir sinerjiye dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.



DAB-BİR ÜYELERİNE ERZURUM ÖRNEĞİ VERDİ



Konuşmasında Erzurum'dan örnekler de veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bölgemiz turizm çeşitliliği açısından hayli zengin olanaklara sahip, ancak bu imkanları bile ne yazık ki fırsata tam anlamıyla çevirebilmiş değiliz. Erzurum'dan örnek vermek gerekirse; Palandöken Kayak Merkezi bundan 5 yıl öncesine kadar sadece kış turizmi endeksliydi. Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda öyle etkili çalışmalar yaptık ki; bugün Palandöken'e yaz aylarında bile turist gelmeye başladı. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya başladık. Palandöken'in enerjisini spora yönlendirdik; yüksek irtifa kamp merkezleri kurduk. Yüzlerce futbol takımını Erzurum'da ağırladık, ağırlamaya devam ediyoruz. Düşünün ki; yaz ayları boyunca bir tek odasının bile dolu olmadığı otellerimizde, doluluk oranı neredeyse yüzde 100'lerden hiç aşağı düşmüyor. Bu da ekonomik canlılık anlamına geliyor, şehre sosyalite kazandırıyor, hareket getiriyor. Bunlara ilaveten istihdama yönelik projeler de yürütüyor, neredeyse tüm sektörlere yönelik yatırımlar yapıyoruz" şeklinde konuştu.



DOĞU'DA POTANSİYELLER ÇOK YÜKSEK



Doğu Anadolu Bölgesi'ni oluşturan illerde bu anlamda çok potansiyel bulunduğuna dikkati çeken Mehmet Sekmen, "Önemli olan onları harekete geçirmek, katma değere dönüştürmek ve bölgemizin diğer bölgelerle arasındaki gelişmişlik farkını minimuma indirebilmektir. Birlik olmak, beraber olmak ve güç birliği içerisinde bulunmak, işte bu yüzden çok önemlidir. Doğu Anadolu Belediyeler Birliği olarak, biz işte bunu başarmanın mücadelesini vermeliyiz. Ortak sorunlarımızın çözümünde aynı safta durmalı, ortak projeler üretmeli ve birbirimize model teşkil edebilecek adımlar atmalıyız. Bu hedefimize doğru yeni dönemde de emin adımlarla yürümeli, bir arada olmanın çözüme giden en kısa yol olduğunu asla unutmamalıyız" dedi.



SAVCI SAYAN 1. MECLİS BAŞKANVEKİLİ OLDU



Konuşmaların ardından gidilen seçimde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Doğu Anadolu Belediyeler Birliği Başkanlığı'na yeniden seçilirken, 1. Meclis Başkanlığı görevine ise Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan getirildi. DAB-BİR'in 2. Meclis Başkanvekili ise, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci oldu. Yapılan oylamada Birlik Encümen Üyeliklerine ise, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan seçildi. - ERZURUM

