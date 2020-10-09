'dan "yerli teknolojiye" önemli destek - Son Dakika

'dan "yerli teknolojiye" önemli destek

09.10.2020 11:03
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Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, Türkiye'de yerli ve milli ürün ekosistemin oluşmasına önem verdiklerini belirterek, "Bugün 71 farklı yerli üretici ile çalışıyoruz.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, Türkiye'de yerli ve milli ürün ekosistemin oluşmasına önem verdiklerini belirterek, "Bugün 71 farklı yerli üretici ile çalışıyoruz. Ancak böyle bir teknoloji ekosisteminin gelişmesi zaman alıyor. Yerli tedarikte bazı sıkıntılar yaşıyoruz." dedi.

Dünyadaki teknolojik değişim ve dönüşüm pandeminin de etkisiyle hızlı şekilde devam ederken, Türkiye'de son yıllarda yapılan "teknolojide yerlilik" hamleleriyle adından söz ettiren ülkelerden biri olma yolunda ilerliyor.

Bu çerçevede çoğu sektöre getirilen yerli teknoloji kullanım şartı, GSM operatörlerini de içine alırken, operatörlerin bu alandaki çalışmaları ve adımları da devam ediyor.

Yerli ve milli ekosistem kurulmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, Vodafone olarak Türkiye'deki yerli ekosistemi desteklediklerini bildirdi.

Türkiye'de, yerli ve milli ürün ekosistemin oluşmasına verdikleri önemden bahseden Rerolle, şunları kaydetti:

"Satın alma süreçlerimizde yerli üreticileri önceliklendiriyoruz. Bugün 71 farklı yerli üretici ile çalışıyoruz. Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta toplam 250 ULAK yerli baz istasyonunu canlıya aldık. Türkiye'de en yüksek sayıda canlı ULAK baz istasyonu devrede olan operatörüz.

İstanbul'da İTÜ Vodafone Future Lab adı altında bir akıllı teknoloji merkezi kurduk. Neredeyse tamamı yerli 30 çözüm ortağımızla birlikte geliştirdiğimiz 34 akıllı teknoloji çözümü sunuyoruz. Kendi Ar-Ge şirketimiz Vodafone Teknoloji'de yerli sertifikalı ürün üretiyoruz."

"Tüm somut çalışmalara rağmen günümüzde halen yeterli arz oluşmadı"

Yerli tedarikte bazı sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Rerolle, ilk günden itibaren yerli alım yükümlülüğü konusunda çaba gösterdiklerini anlattı.

Rerolle, yerli tedarik kapasitesinin oluşturulması için pek çok aksiyon da aldıklarına işaret eden Rerolle, şu bilgileri verdi:

"Ancak böyle bir teknoloji ekosisteminin gelişmesi zaman alıyor. Operatörlere getirilen yükümlülük ekosistem hazır olmadan getirildi. ULAK'tan örnek vereyim; ULAK konusu 2015'teki 4.5G ihalesinde gündeme geldi, ama ULAK baz istasyonlarını ancak 4 yıl sonra kullanmaya başlayabildik.

4.5G yerli ekosistemi 2015'te hazır olsaydı, şu an yerli ve milli teknoloji kullanım oranımız çok farklı boyutlarda olabilirdi. Tüm somut çalışmalara rağmen günümüzde halen yeterli arzın oluşmadığını görüyoruz. Konuyla ilgili tüm paydaşlarımızla koordineli bir şekilde ekosistemi büyütmeye çalışmaya devam edeceğiz."

"Fiber altyapı yaygınlaşmalı"

Rerolle, Türkiye'de bir yönüyle sürekli gündemde olan fiber konusuna da değindi.

Fiber altyapının yaygınlaşması gerektiğine işaret eden Rerolle, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijitalleşme için güçlü bir sabit altyapı gerekiyor. Elektrik, su, doğalgaz nasıl öncelikli bir temel hizmet ise, fibere de öyle bakılmalı. Türkiye'de mevcut fiber altyapıya erişimin düzenlenmesi ve yeni yatırımların ortak altyapı üzerinden gerçekleştirilmesi önem taşıyor. Sektör olarak, bir an evvel fiber yayılımını sağlamalıyız.

Bunun için iki şeye ihtiyaç var; herkesin mevcut yatırımlarını maliyet bazlı bir fiyatlandırma modeliyle paylaşabilmesi. 2023 fiber hedeflerine ulaşmak için nasıl bir yatırım modeli oluşturulması gerektiğine karar verilmesi."

"Fiber altyapının yaygınlaşması, Türkiye'nin dijitalleşmesinde hayati rol oynuyor"

Rerolle, Türkiye'deki fiber ayak izinin yaygınlaştırılmasının, sadece sabit pazar için değil aynı zamanda mobil şebekelerin veri taşıma kapasitesini güçlendirmesi için de gerekli olduğunu söyledi.

Önümüzdeki dönemde gündeme gelecek 5G hizmetleri için de fiberin önemli bir yapıtaşı olduğuna dikkati çeken Rerolle, şunları söyledi:

"Özetle, fiber altyapının yaygınlaşması, Türkiye'nin dijitalleşmesinde hayati rol oynuyor. Amacımız, güvenilir ve kaliteli iletişim altyapısının ülke genelinde yaygınlaştırılması. Yerli teknoloji ekosisteminde başta yazılım olmak üzere farklı altyapı bileşenlerini üretebilecek kapasiteye ihtiyaç var. Bu ekosisteminen sağlıklı şekilde oluşabilmesi için destek vermeye hazırız."

Vodafone, Türkiye, Milli, İcra, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'dan 'yerli teknolojiye' önemli destek - Son Dakika Ekonomi

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