SPOR Danişment Gazi Açık Hava Puta ve Hava Koşusu Tokat'ta başladı - Son Dakika
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SPOR Danişment Gazi Açık Hava Puta ve Hava Koşusu Tokat'ta başladı

12.05.2022 13:27

SPOR Danişment Gazi Açık Hava Puta ve Hava Koşusu Tokat'ta başladıFatih YILMAZ / TOKAT, (DHA) - Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Danişment Gazi Büyükler Açık Hava Puta ve Hava Koşusu, Tokat'ta renkli görüntülere sahne oldu.

SPOR Danişment Gazi Açık Hava Puta ve Hava Koşusu Tokat'ta başladı

Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA) - Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Danişment Gazi Büyükler Açık Hava Puta ve Hava Koşusu, Tokat'ta renkli görüntülere sahne oldu.

Danişment Gazi Büyükler Açık Hava Puta ve Hava Koşusu Tokat'ta başladı. 12-15 Mayıs tarihlerini kapsayan organizasyon, kadınlar puta atışları ile başladı. Erkekler puta atışı, karma mürekkep yay hava koşusu ile kadınlar ve erkekler kategorilerinde sınırsız çekiş kuvveti hava koşularının gerçekleşeceği yarışma, sezonun en büyük açık hava müsabakası olarak da dikkat çekiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumunda başlayan atışlar geleneksel kıyafetleri ile yay gerip ok atan sporcularla renkli görüntüler oluşturdu. Tokat'tan sonra Erzincan'da yapılacak müsabaka sonrasında, puan ortalamaları hesaplanacak sporcular, Konya'da düzenlenecek olan İslam Oyunlarında ve Yörük Oyunlarında mücadele edecek milli takım içerisinde yer alacak.

Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Varol Türkoğlu, "Töreyi yaşatmaya gelen insanlar, peygamber efendimizin hadisini değerlendiren insanlar, bir arada olup mutlu olmaya çalışan insanlar... Bu kültürel tarafı. Bir de spor tarafı var. Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu olarak resmileştirilmiş bir turnuva. Tokat'taki turnuva, açıklama turnuvalarının ilki ve en önemlisi bu sene için, bu sezon için. Tokat'ta başarılı olan sporcular ve bundan sonraki ayakta Erzincan'da yapılacak yarışmadaki başarılı olan sporcularımız ülkemizi temsil edecekler. Milli takım adına yarışacaklar. Milli takımımızın da bu sene iki yarışmada boy göstermesi gerekiyor. Birincisi İslam oyunları, Konya'da yapılacak" dedi.

SPOR Danişment Gazi Açık Hava Puta ve Hava Koşusu Tokat'ta başladı
SPOR Danişment Gazi Açık Hava Puta ve Hava Koşusu Tokat'ta başladı
SPOR Danişment Gazi Açık Hava Puta ve Hava Koşusu Tokat'ta başladı
SPOR Danişment Gazi Açık Hava Puta ve Hava Koşusu Tokat'ta başladı
SPOR Danişment Gazi Açık Hava Puta ve Hava Koşusu Tokat'ta başladı
SPOR Danişment Gazi Açık Hava Puta ve Hava Koşusu Tokat'ta başladı
SPOR Danişment Gazi Açık Hava Puta ve Hava Koşusu Tokat'ta başladı
SPOR Danişment Gazi Açık Hava Puta ve Hava Koşusu Tokat'ta başladı
SPOR Danişment Gazi Açık Hava Puta ve Hava Koşusu Tokat'ta başladı

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Kaynak: DHA

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