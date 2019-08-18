Son Dakika Haberleri: Darende'de Zengibar Karakucak Güreşleri
Son Dakika Güncel Haber

Darende'de Zengibar Karakucak Güreşleri

47 dakika önce

Malatya'nın Darende ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Zengibar Karakucak Güreşlerinde başpehlivanı Fatih Kambur oldu.

Darende'de Zengibar Karakucak Güreşleri, System.String[]
Malatya'nın Darende ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Zengibar Karakucak Güreşlerinde başpehlivanı Fatih Kambur oldu.

Bu yıl 190 sporcunun katıldığı güreşlerde başpehlivanlık için Fatih Kambur ile Enes Bandırma finalde karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada rakibini yenen Kambur, merhaba u yılki başpehlivanlığı kazanan isim oldu.

Güreşleri izleyen Malatya Valisi Aydın Baruş, Zengibar Karakucak Güreşleri'nin bu milletin en kıymetli değerlerinden biri olduğunu söyleyerek Darende'de 66 yıldır karakucak güreşlerinin yapıldığını söyledi.

Başpehlivan Fatih Kambur ise Darende'nin karakucak güreşlerinde önemli bir merkez olduğunu dile getirerek her sporcunun burada başpehlivan olmak istediğini vurguladı. Aynı zamanda 2015 ve 2017 yılında Türkiye Karakucak Güreşleri başpehlivanı olduğunu da ifade eden Kambur, "Burada da 66'ncısı düzenlenen Zengibar Karakucak Güreşleri'nde şampiyon olmanın gururunu yaşıyorum." diye konuştu.

Öte yandan bu yılki Karakucak Güreşlerinde güreş ağalığı, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'a verildi. Çakır, "66. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivalini büyük bir coşku ile tamamladık. Dereceye giren pehlivanlarımızı kutlarken, bu geleneklerimizi yaşatan Darende Belediyemize ayrıca katkıda ve katılımda bulunan yüreği ve gönlü güzel Hazeynlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından dereceye giren güreşçilere çeşitli hediye ve ödülleri takdim edildi.

Etkinliğe, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MALATYA
Milletvekili, AK Parti, Malatya, Darende, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz çıkışına tepki: Bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez
Tarkan'dan Kaz Dağları'ndaki ağaçların kesilmesine şarkılı tepki! Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga ilçeyi savaş alanına çevirdi İzmir alev alev yanıyor! Yangın köye sıçradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 23:53:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Darende'de Zengibar Karakucak Güreşleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]