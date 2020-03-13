Demirci hünnapta marka olacak - Son Dakika
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Demirci hünnapta marka olacak

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde yetiştirilen hünnap meyvesinin üretiminin arttırılması ve hünnapta Demirci'nin marka haline getirilmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından toplantı düzenlendi.

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Manisa'nın Demirci ilçesinde yetiştirilen hünnap meyvesinin üretiminin arttırılması ve hünnapta Demirci'nin marka haline getirilmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından toplantı düzenlendi.


Çin'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnabın Manisa'nın Demirci İlçesinde üretiminin arttırılması, orman köylüsünün kalkındırılması ve Demirci'nin hünnap üretiminde marka haline gelmesi için Orman Genel Müdürlüğü tarafından destek sağlanacak. Yörede yaşayan orman köylerinin hünnap üretiminin arttırılması, yaşadıkları sorunların ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla Demirci Orman İşletme Müdürlüğünde bir toplantı gerçekleşti.


Toplantıda ilk olarak söz alan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, hünnabın tanıtılması amacıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyetler gösterdiklerini söyledi.


İlçenin büyük bir önem taşıdığını belirten İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Tarım ve Orman Bakanları Dr. Bekir Pakdemirli öncülüğünde Orman Genel Müdürlüğü olarak yörenin kalkınması ve ekonomik refah düzeyinin arttırılması için sadece hünnapta değil, badem, ceviz, dut, fıstıkçamı, kestane ve menengiç gibi çeşitli gelir getirici türlerde 4 bin dekar alanda toplam 27 projeyi hayata geçirdik" dedi. Demirci'de 11 bin adet hünnap fidanını vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını söyleyen Derince, hünnap üretiminin arttırılması için kaliteli fidanı verecek kaliteli tohum üretiminin arttırılması gerektiğini bunun için de meyveleri olgunlaşsa bile acele edilmemesini tohumlarının tam olgunlaşmadan toplanmamasını istedi.


Üretilen hünnapları orman teşkilatı olarak satın alınması konusunda da destek vereceklerini söyleyen Derince bölgedeki potansiyel orman alanlarında büyük miktarlarda sahaları hünnap dikimi için orman köylüsüne 49 yıllığına gelir getirici tür ağaçlandırması olarak tahsis edeceklerini de belirtti.


Bölgenin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan hünnap meyvesinin daha da yaygınlaştırılması adına yapılan projelerin önemine dikkat çeken İlçe Kaymakamı Adem Kaya katkılarından dolayı İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ve Demirci Belediye Başkanlığına teşekkür ederek her türlü iş birliğin artarak devam etmesini temenni ettiğini söyledi.


Toplantıya İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Kaymakam Adem Kaya, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Şube Müdürü Hasan Ali Demir, Demirci Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın ve Ören, Yanbasan, Örücüler, Beyazıt, Yeşildere, Sevişler, Serçeler, Kılavuzlar ile Marmaracık mahalle muhtarları katıldı. - MANİSA

Orman Genel Müdürlüğü, Demirci, Manisa, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:46 Kaynak: İHA
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