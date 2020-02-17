Demirtaş'ın Cumhurbaşkanına hakaret davası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirtaş'ın Cumhurbaşkanına hakaret davası - Son Dakika

Demirtaş'ın Cumhurbaşkanına hakaret davası

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan HDP Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın duruşması görüldü.

Demirtaş'ın Cumhurbaşkanına hakaret davası, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan HDP Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın duruşması görüldü. Sanık Demirtaş'ın avukatları, davanın müvekkillerinin hakaret suçundan yargılandığı diğer davalarla birleştirilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu yargılanan sanık Selahattin Demirtaş katılmazken, taraf avukatları yer aldı. Hakim, bir önceki celse arasında reddi hakim talebinde bulunan sanık avukatlarının talebinin Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildiğini ve mahkemenin dosyada karar çıkmaması sebebiyle bu konuda karar verilmesine yer olmadığına hükmettiğini okudu. Sanık Demirtaş'ın 17 Şubat 2020 tarihinde duruşmaya bizzat katılma talebinde bulunduğu dilekçesi okunarak, dosyaya eklendi.

HAKARET DOSYALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ TALEP EDİLDİ

Duruşmada sanık avukatları, Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla açılan Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davaların Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde birleştiğini belirterek bu duruşmanın da birleştirilmesi gerektiği talebinde bulundu. Sanık avukatı Ercan Kanar ise "Müvekkilin söz ve açıklaması parlamenter çalışma sırasında gerçekleştirdiği ve doğal olarak yasama sorumsuzluğu kapsamında bulunuyor. Müvekkil hakkında düşme kararı verilmelidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Muhammed Cemil İmamoğulları ise talebinde "Birleştirme talebinin reddine karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep ediyoruz" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılarak esas dava dosyası ve bu dosya ile birleşen tüm dosyaların iddianamelerinin, birleştirme kararlarının onaylı suretinin gönderilmesinin istenmesine karar verdi. Mahkeme, sanığın sonraki duruşmada hazır bulunma talebini celse arasında değerlendireceğine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Selahattin Demirtaş, Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada kullandığı ifadelerle eleştiri sınırlarını aştığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel haklarına haksız saldırı niteliği taşıdığı belirtiliyor. Demirtaş'ın  "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

HDP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Selahattin Demirtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 4 Kasım 2016 tarihinde Edirne Cezaevi'ne konulmuştu.


- İstanbul
Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:48 Kaynak: DHA
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