Son Dakika Haberleri: Demre'de Deve Güreşi Heyecanı Yaşandı

Demre'de Deve Güreşi Heyecanı Yaşandı

1 saat önce

Antalya'nın Demre ilçesinde 14'üncü Geleneksel Deve Güreşleri yapıldı.

Demre'de Deve Güreşi Heyecanı Yaşandı, System.String[]
Antalya'nın Demre ilçesinde 14'üncü Geleneksel Deve Güreşleri yapıldı.

Köşkerler Mahallesi'nde gerçekleşen deve güreşlerini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Demre Kaymakamı Murat Uz, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, CHP Antalya Büyükşehir adayı Muhittin Böcek de takip etti.

Demre Devecileri Yaşatma ve Koruma Derneği tarafından İlçe Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nden 110 ünlü deve mücadele etti. Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla yöresinden develerin katıldığı geleneksel güreşin birincisinin olmadığı sadece folklorik yapıldığı kaydedildi.

Ücretsiz seyredilen güreşler renkli görüntüler oluşturdu.

Programda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Bugün çok konuşmaya gerek yok, çünkü ortam konuşuyor. Gözlerinizdeki heyecan bizim fazla konuşmamıza ihtiyaç bırakmıyor. Biz gece gündüz Dermemiz, Antalyamız için çalıştık. Antalya'nın Demre'nin tarihinde görmediği hizmetleri Allah'ın izni, sizlerin destekleriyle hep yapabilmenin gayretinde olduk. Burada bir kez daha bizlere vermiş olduğunuz destekten dolayı siz Demreli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Sizler için varız. Siz varsanız, biz varız. Sizlere hizmetkar olmanın şerefiyle yaşıyor, Allah razı olsun diyorum" dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Topcu ise Demre için çalıştıklarını ve çalışacaklarını belirterek, geleneksel güreşlere sahip çıkanlara ve katılanlara teşekkür etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:04 Kaynak: İHA

Süleyman Topcu, Menderes Türel, Antalya, Demre, Spor
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