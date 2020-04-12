Demre ve Kaş'ta sessizlik; caddeler, sahiller boş kaldı - Son Dakika
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Demre ve Kaş'ta sessizlik; caddeler, sahiller boş kaldı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Antalya'nın Demre ve Kaş ilçelerinde cadde, sokak ve sahiller boş kaldı.

Demre ve Kaş'ta sessizlik; caddeler, sahiller boş kaldı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Antalya'nın Demre ve Kaş ilçelerinde cadde, sokak ve sahiller boş kaldı. Turizmin en önemli merkezlerinden Demre ve Kaş sessizlik yaşadı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında, Antalya'nın Demre ilçesi sessizliğe büründü. Türkiye'nin turfanda sebze ambarı ve turistik ilçesi olan Demre'de cadde, sokak ve ilçenin ünlü plajları sessizlikten nasibini aldı. Demre'de sadece bir nöbetçi eczane, fırınlar, Demre Devlet Hastanesi Acil Servisi, Demre Toptancı Hali, su dağıtıcıları, kargo şirketleri ve bir nöbetçi akaryakıt istasyonu dışında tüm mekanlar kapandı. Cumhuriyet Meydanı, Noel Baba Meydanı, ana caddeler, ünlü Taşdibi ve Kömürlük plajları, her gün binlerce insanın geldiği Kömürlük Parkı'nda tam bir sessizlik hakim oldu. Caddelerde sadece Demre Toptancı Hali'ne sebze götüren araçlar görüldü. Ancak vatandaşlar, evlerinin önündeki seralarında çalışmaya devam etti. Belediye zabıta ekipleri, vatandaşların ihtiyacını ayağına götürdü. Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Demre Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşları evde kalmaları için sürekli anonsla uyardı.

Demre İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürekli olarak caddelerde, mahallelerde denetim yaptı. Sokağa çıkma yasağına uymayan 22 kişiye 392'şer lira, 1 kişiye 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 23 kişiye 11 bin 729 lira ceza uygulandı. Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, "Demreli vatandaşlarımız yasağa büyük oranda uydu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kendileri için, Demre için, Türkiye için kurallara uymaya devam etsinler" dedi.

ÜNLÜ TURİZM MERKEZİ KAŞ SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Kaş ilçe merkezinde de sessizlik yaşandı. Nöbetçi bir eczane, fırınlar, Kaş Devlet Hastanesi, Kınık, Ova ve Yeşilköy toptancı halleri, iki nöbetçi akaryakıt istasyonu dışında tüm iş yerleri kapalı kaldı. Kaş Cumhuriyet Meydanı, Uzun Çarşı, Balıkçı Barınağı, Setur Marina, Çukurbağ Yarımadası, her gün binlerce insanın geçtiği Atatürk Caddesi'ne ıssızlık hakim oldu. Kaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde, Kaş Jandarma Komutanlığı ekipleri de 54 mahallede denetim yaptı. Vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda sürekli uyardı. Kaş Jandarma Komutanlığı ve Kaş Belediyesi zabıta ekipleri de vatandaşların acil ihtiyaçlarını gidermek için koştu. Mahalle muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen istekleri yerine getirdi. Kaş'a bağlı Kınık, Ova, Yeşilköy, Çavdır, Çayköy, Palamut ve Patara mahallelerindeki sera üreticilerinin, seralardan topladığı ürünleri toptancı hallere götürmesine ve evlerinde seralarda çalışmasına izin verildi.


İçişleri Bakanlığı, Antalya, Demre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:24 Kaynak: DHA

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