Antalya\'da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi

Meteoroloji'nin 'sarı' ve 'turuncu' kod uyarısı yaptığı Antalya'da, 5 Şubat günü etkili olan sağanak hayatı felç etti. Yağışnedeniyle kavşak ve ara sokaklardaki mazgallar tıkanınca sokaklar ve alt geçitler suyla doldu. Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde çok sayıda araç, su taşkını nedeniyle yolda kaldı. Çıkan 2 hortum Demre, Kumluca, Finike ve Manavgat ilçelerindeki seraları, tarım alanlarını, iş yerlerini ve binaları etkiledi. Hortum, örtü altı tarımın merkezi Kumluca'da 1000 dönüm seraya zarar verdi. Toplamda 6 kişi de yaralandı.
Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde, mazgalların tıkanması nedeniyle yağmur suyu birikti. 13 Şubat'taki sel felaketinde 1 kişinin hayatını kaybettiği alt geçit, polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, akşam saatlerinde tünelde biriken suyu tahliye çalışması başlattı. Mazgalları temizleyen ekipler, kepçe ile tünelde biriken suyu tahliye etti. Ekiplerin mesaisi sabah saatlerine kadar sürdü.
Kentte saat 17.45 sıralarında kısa aralıklarla denizde çıkıp karaya ulaşan 2 ayrı hortum, Demre, Kumluca, Finike ve Manavgat ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Kumluca ilçe merkezi ile Göksu, Hacıveliler, Yenimahalle, Merkez ve Toptaş mahallelerinde etkili olan hortum, ağaçları yerinden söktü. Tarım alanları, seralar ve portakal bahçeleri zarar gördü, birçok iş yerinin camları patladı. Levhaları deviren, apartman çatılarındaki güneş enerji sistemlerini cadde ve sokaklara düşüren hortum, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait binanın çatısını da yerinden kaldırdı. Kumluca Belediyesi kademesinde de hasara yol açan hortum nedeniyle 6 kişi yaralandı. Çatıdaki güneş panelinin düşmesi sonucu park halindeki 07 ARL 182 plakalı otomobilde sıkışan Muhammed Ali Ceylan (16), Kumluca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kumluca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Hortumda herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Kumluca Devlet Hastanesi ve Özel Medikum Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı vatandaşlarımızın sağlık durumları iyidir. 5 vatandaşımızın tedavisi ayakta tamamlanmıştır. Park halinde bulunan aracın üzerine güneş enerjisi deposu düşmesi sonucu bir vatandaşımızın da sol bacağında kırık oluşmuştur" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, ilk belirlemelere göre Ellinci Yıl, Göksu, Hacıveliler, Toptaş, Beşikçi, Karacaören, Beykonak ve Yeni Mahalle mahallelerinde 102 çiftçiye ait 300 dekar örtü altı alanın hasar gördüğü kaydedildi. 20 araç, 15 iş yeri ve evde hasar oluştuğu aktarılan açıklamada, zarar gören Kumluca Anaokulu'nda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Hortumun Kumluca Merkez Mahallesi'nden geçtiği anlar, cep telefonu ile görüntülendi. Seralardaki naylon örtüleri yırtan hortumun büyüklüğü, görüntülere yansıdı. Kumluca'da hortumun yarattığı etki, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsüne de yansıdı. Hortumun şiddetiyle iş yeri önündeki tezgah ve malzemelerin çevreye savrulduğu anlar, görüntülerde yer aldı. Hortum başladığı anda iş yerinden dışarı çıkan bir annenin, dükkanın önündeki eşyaları toplamaya yardım eden oğlunu güçlükle içeri çektiği görüldü.
Havanın normale dönmesinin ardından ilçede zarar gören alanlarla ilgili hasar tespitine başlandı. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, zarar gören çiftçiyi ziyaret ederek son durumla ilgili bilgi aldı. Üreticinin durumunun oldukça zor olduğunu anlatan Kökce, "Yaklaşık 1000 dönümlük bir alan zarar gördü. Üreticilerimizin bir kısmının sigortası vardı ama olmayanlar da var. Hortum 12 kilometre boyunca 70- 80 metrelik genişlikte zarar vererek geçti. Allah'a şükür can kaybımız yok" dedi.
Kumluca Meyve Sebze Hali'ne sabah saatlerinde gittiğini ve fiyatlarda bir artışın olmadığını gördüğünü belirten Kökce, "Her felaket olunca karaborsacılar ortaya çıkıyor. Bugün itibarıyla bir kuruş artan ürünümüz yok. Artış da olmayacak. 'Antalya'da ürün kalmadı' diye fiyatları yükseltecekler. Tedbir alınması lazım" diye konuştu. Kökce, yıkılan seraların yeniden ayağa kaldırılmasının kısa sürede mümkün olamayacağını ve ancak yeni sezona yapılabileceğini söyledi. İlçede 45 bin dönüm tarım alanın olduğunu belirten Kökce, bir dönüm naylon seranın kurulum maliyetinin bugün itibarıyla 500 bin lira olduğunu da sözlerine ekledi. Serasının bir kısmı zarar gören domates üreticisi Mustafa Alpaslan Demirtaş, "Hiç beklemiyorduk. Burası Kumluca artık normal oldu. Sürekli geliyor" dedi.
Manavgat ilçesinde de dün saat 20.30 sıralarında kısa süreli hortum oluştu. Hortum nedeniyle Sorgun Bulvarı üzerinde bir mobilya mağazasının ahşap çatısı sokağa uçtu. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri, sevk edildi. Yol trafiğe kapatılırken, iş yeri sahiplerinin de gelmesiyle ahşap çatı Manavgat Belediyesi ekiplerince kaldırıldıktan sonra sokak trafiğe açıldı. Hortum nedeniyle bulvar üzerindeki bazı iş yerlerinin camları patladı. Bahçelievler Mahallesi'ndeki sokakta bulunan bir çöp konteyneri de park halindeki otomobillere çarparak zarar verdi. Çöp konteynerinin sokakta araçlara çarpması, güvenlik kameralarına yansıdı.
Diğer yandan yağışın en çok etkili olduğu Kepez'e metrekareye 92,7, Muratpaşa'ya 84, Konyaaltı'na 81,8, Antalya Havalimanı'na 56,2 kilogram yağış düştü. 1 saatte 50 kilogramdan fazla yağışın düştüğü Kepez, ülkenin en çok yağış düşen noktası oldu. Hortumun vurduğu Kumluca'da rüzgarın hızı saatte 90 kilometreye, Finike'de 80 kilometreye, Kemer'de ise 120 kilometreye ulaştı.
Son Dakika › Yaşam › Antalya'da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Aydın'da Ramazan pidesinin fiyat tarifesi belli oldu. Aydın Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, 250 gram Ramazan pidesi 15 TL'den satılacak.
Antalya'nın Alanya ilçesinde dün gece etkili olan hortum, sera ve tarım ürünlerinde hasara yol açtı. Hortum ve sağanak yağış nedeniyle Türkler ve Payallar mahallelerindeki seralar ile tarlalardaki mahsuller zarar gördü, elektrik direklerinin telleri koptu, ağaçları yerinden söktü. Alanya Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Zarar gören alanlarda inceleme yaparak, çiftçilerden bilgi alan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, gece etkili olan olumsuz hava koşullarının yol açtığı hasarın boyutunun büyük olduğunu söyledi. Hortumun, turfanda sebzeciliğin yoğun yapıldığı Türkler ve Payallar mahallerinde etkili olduğunu, özellikle domates ve salatalık seralarına zarar verdiğini belirtti. Bölgede son 5 yılda etkisi bakımından gördüğü en büyük hortum olduğunu dile getiren Göktepe, hasar tespit çalışmalarını sürdürdüklerini ve bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi talebinde bulunduklarını ifade etti. Üreticiler de zararlarının giderilmesi için devletten destek beklediklerini belirtti.
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