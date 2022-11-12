TİGAD, Kayseri'de 'yeni nesil gazeteciliği' ele aldı

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD), Kayseri'de "Yeni Nesil Gazetecilik" konulu bir konferans düzenledi. Konferansta deneyimli gazeteciler, yeni nesil gazetecilik hakkında tecrübelerini paylaştı.

TİGAD öncülüğünde Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu'nda, 11 Kasım Cuma günü saat 15:00'te düzenlenen konferansa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, TİGAD İl Temsilcileri ve üniversite öğrencileri katıldı. Konferansın moderatörlüğünü Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Vahit İlhan üstlendi. TİGAD Genel Başkan Yardımcısı Erdem Yeşer'in sunuculuğunu yaptığı konferansın başında Atatürk anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu. Ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Konferansta yer alan konuşmacılar ve ele alınan konular şöyle;

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur (İnternet Gazeteciliğinin Dünü, Bugünü, Yarını), Beyaz TV Genel Yayın Yönetmeni Fırat Çatalbaş (Sosyal Medya İhbar Hatları ve TV Gazeteciliği), Ensonhaber.com Haber Müdürü Burak Can Badak (İnternet Haberciliğinin Toplumdaki Etkileri), İHA İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer (Ajans Haberciliği ve İnternet Medyası), TV Programcısı ve Sunucu Aynur Ayaz (Sorunsuz İletişim; Etkin ve Yetkin İletişim), Namehaber.com Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Yavuz (Dijital Medya ve Güvenilir Habercilik).

OKAN GEÇGEL: YASA İÇİN ÇOK KAPILAR AŞINDIRDI

İlk olarak söz alan TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, TİGAD'ın, dijital medyanın sarmala dönüşen sorunlarının giderek büyüdüğü bir ortamda, 7 Kasım 2019 tarihinde kurulduğunu anımsattı. Dijital medyanın ve internet gazeteciliğinin durumuna dikkat çekmek ve devletin yönetim kademelerini ve karar mekanizmalarını harekete geçirmek için yola çıkan TİGAD'ın internet gazeteciliği için yasal bir düzenleme üzerinde titizlikle çalıştığını vurgulayarak, "Ortaya çıkardığımız taslağı TBMM'de siyasi parti liderlerine ve yetkili hemen tüm makama bizzat götürdük. Çok kapılar aşındırdık. Hep birlikte çok ciddi bir mücadele verdik." dedi.

"TİGAD SÜRECE ETKİN BİÇİMDE DAHİL OLAN TEK SİVİL TOPLUM KURULUŞU OLDU"

"Bu haklı mücadelemiz meyvesini verdi." diyen Geçgel, şöyle devam etti: "TİGAD'ın internet haberciliği yasası için hazırladığı öneriler, Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. TİGAD heyeti olarak komisyon çalışmalarına bizzat katıldık. 13 Ekim 2022'de 7418 sayılı Basın Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM'de kabul edildi ve 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandı. TİGAD, bu sürece etkin biçimde dahil olan tek sivil toplum kuruluşu oldu. İnternet gazeteciliğinin ve internet haberciliğinin resmiyet kazandığı bu önemli aşamada özveriyle emek veren, haklı mücadelemizde yanımızda olan başta tüm TİGAD mensuplarına ve internet gazeteciliği meslek örgütü olarak taleplerimizi içtenlikle dinleyen tüm karar ve yasama yetkililerine TİGAD ailesi adına teşekkür ediyorum."

Okan Geçgel, "Bundan sonra da internet gazeteciliğinin gelişmesi, saygınlığı ve güvenilirliğinin devamlılığı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Basın Kanununda yapılan ve internet gazeteciliğini resmen tanıyan değişikliklerle gerekli yasal zemin oluştu. Sırada uygulamada muallaklardan uzak ve net olunmasını sağlamak var!" sözlerini kaydetti. TİGAD Genel Başkanı Geçgel, Basın İlan Kurumu tarafından hazırlanacak mevzuat çalışmalarına katılacaklarını da sözlerine ekledi.

"YASA YALAN HABERCİLİĞİ ÖNMELEK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, internet gazeteciliği yasasında yer alan düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Tamer, gazetecilikte sosyal medyanın önemine de işaret ederek, bu konuda yayılan dezenformasyonlara bazı örnekler verdi ve yalan haberlerin yol açtığı durumlara dikkat çekerek, internet gazeteciliği yasasının yalan haberleri önlemek adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

"GAZETECİLİK DÖNÜŞÜM YAŞIYOR"

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da, konferansa destek vermekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, gazeteciliğin birçok sektörde olduğu gibi dönüşüme tabi olduğunu kaydetti. İnternet gazeteciliği yasasının temel bir ihtiyaç olduğuna işaret eden Prof. Dr. Altun, "Haberlerin doğruluğu ve dezenformasyonun önlenmesi açısından son derece önemli." dedi. Altun, konuşmasının sonundan konferansı destekleyenlere teşekkür etti.