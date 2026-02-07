Deniz Kayadelen\'den Buzda 4 Madalya

Gürsoy OLCA/İSTANBUL, — GUINNESS Dünya Rekoru sahibi, Türkiye'nin ilk Türk buz yüzücüsü, 6 kez dünya şampiyonu, Bakırköy Ata Spor Kulübü yüzücüsü ve International Ice Swimming Association (IISA) Türkiye Başkanı Deniz Kayadelen, IISA Avrupa Şampiyonası'nda 1°C buz gibi suda gerçekleşen yarışlarda 4 yarışta 4 madalya kazanarak Türkiye'yi tek Türk sporcu olarak temsil etti.

Bu başarı, yalnızca spor tarihine geçen derecelerle değil, annelik, dayanıklılık ve Türk kadınının gücü ile yazılan bir hikaye oldu.

BİR YIL, İKİ BÜYÜK HİKAYE

Deniz Kayadelen, geçtiğimiz yıl bebeği henüz 1 aylıkken, 500 m serbest yarışında dünya şampiyonu olmuştu. Bu yıl ise Avrupa Şampiyonası'nda, taze bir anne olarak, 4 farklı yarışta 4 madalya kazanarak istikrarını ve gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Kayadelen'in Avrupa Şampiyonası sonuçları şöyle oldu.

• 100 m Kelebek — 1: 33

• 250 m Serbest — 3: 46

• 100 m Serbest — 1: 17.74 (altın madalya sadece 20 salise farkla)

• 50 m Kelebek — 0: 40

Toplam: 2 Altın-2 Gümüş

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Şampiyonanın son günü yüzülen 100 m serbest yarışı, nefesleri kesti. Kayadelen son metreye kadar öndeydi. Rakibi, son anda sadece kol farkıyla, 20 salise farkla öne geçti.

ANNELİK VE İLHAM

Deniz Kayadelen bu şampiyonada yalnızca kendisi için yüzmedi. Annesi için,

kızı için, ve hayallerinden vazgeçmemesi gerektiğini düşünen tüm kadınlar için yüzdü.

"Annelik beni yavaşlatmadı, derinleştirdi," diyen Kayadelen, Türk kadınının hem şefkatli hem güçlü, hem duyarlı hem kararlı olabileceğini bir kez daha gösterdi.

Sait Babaoğlu başkanlığında çok sayıda başarılı sporcuyu Türk sporuna kazandıran Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün sporcusu olan Deniz Kayadelen'in hedefi; buz yüzmeyi Türkiye'de daha geniş kitlelere tanıtmak, daha fazla Türk sporcunun bu branşa adım atmasını sağlamak ve gelecekte Türkiye'de uluslararası buz yüzme yarışmaları düzenlemek.

Kayadelen yarışma sonrası düşüncelerini şöyle aktardı:

"Merhabalar, İtalya Molveno'dan selamlar. Evet, 4 yarış yüzdüm dördü de bitti. 2 altın, 2 gümüşle tamamladım. Bütün kulaçlarım Türk kadınlarına, annelere, Türk kadınının gücünü göstermek içindi.

Evet, taze bir anne olarak uykusuz gecelere rağmen 1 derecelik suda yarıştım, yüzdüm; nefesim kesile kesile... Şimdi birazcık güneş olsa da su buz gibi! Seneye inşallah daha fazla Türk yarışmacılarla burada olacağız. Herkese destekleri için çok çok teşekkür ediyorum."