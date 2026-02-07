Deniz Kayadelen'den Buzda 4 Madalya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Deniz Kayadelen'den Buzda 4 Madalya

Deniz Kayadelen\'den Buzda 4 Madalya
07.02.2026 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Kayadelen, Avrupa Şampiyonası'nda 1°C suda 4 madalya kazanarak Türkiye'yi temsil etti.

Gürsoy OLCA/İSTANBUL, — GUINNESS Dünya Rekoru sahibi, Türkiye'nin ilk Türk buz yüzücüsü, 6 kez dünya şampiyonu, Bakırköy Ata Spor Kulübü yüzücüsü ve International Ice Swimming Association (IISA) Türkiye Başkanı Deniz Kayadelen, IISA Avrupa Şampiyonası'nda 1°C buz gibi suda gerçekleşen yarışlarda 4 yarışta 4 madalya kazanarak Türkiye'yi tek Türk sporcu olarak temsil etti.

Bu başarı, yalnızca spor tarihine geçen derecelerle değil, annelik, dayanıklılık ve Türk kadınının gücü ile yazılan bir hikaye oldu.

BİR YIL, İKİ BÜYÜK HİKAYE

Deniz Kayadelen, geçtiğimiz yıl bebeği henüz 1 aylıkken, 500 m serbest yarışında dünya şampiyonu olmuştu. Bu yıl ise Avrupa Şampiyonası'nda, taze bir anne olarak, 4 farklı yarışta 4 madalya kazanarak istikrarını ve gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Kayadelen'in Avrupa Şampiyonası sonuçları şöyle oldu.

• 100 m Kelebek — 1: 33

• 250 m Serbest — 3: 46

• 100 m Serbest — 1: 17.74 (altın madalya sadece 20 salise farkla)

• 50 m Kelebek — 0: 40

Toplam: 2 Altın-2 Gümüş

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Şampiyonanın son günü yüzülen 100 m serbest yarışı, nefesleri kesti. Kayadelen son metreye kadar öndeydi. Rakibi, son anda sadece kol farkıyla, 20 salise farkla öne geçti.

ANNELİK VE İLHAM

Deniz Kayadelen bu şampiyonada yalnızca kendisi için yüzmedi. Annesi için,

kızı için, ve hayallerinden vazgeçmemesi gerektiğini düşünen tüm kadınlar için yüzdü.

"Annelik beni yavaşlatmadı, derinleştirdi," diyen Kayadelen, Türk kadınının hem şefkatli hem güçlü, hem duyarlı hem kararlı olabileceğini bir kez daha gösterdi.

Sait Babaoğlu başkanlığında çok sayıda başarılı sporcuyu Türk sporuna kazandıran Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün sporcusu olan Deniz Kayadelen'in hedefi; buz yüzmeyi Türkiye'de daha geniş kitlelere tanıtmak, daha fazla Türk sporcunun bu branşa adım atmasını sağlamak ve gelecekte Türkiye'de uluslararası buz yüzme yarışmaları düzenlemek.

Kayadelen yarışma sonrası düşüncelerini şöyle aktardı:

"Merhabalar, İtalya Molveno'dan selamlar. Evet, 4 yarış yüzdüm dördü de bitti. 2 altın, 2 gümüşle tamamladım. Bütün kulaçlarım Türk kadınlarına, annelere, Türk kadınının gücünü göstermek içindi.

Evet, taze bir anne olarak uykusuz gecelere rağmen 1 derecelik suda yarıştım, yüzdüm; nefesim kesile kesile... Şimdi birazcık güneş olsa da su buz gibi! Seneye inşallah daha fazla Türk yarışmacılarla burada olacağız. Herkese destekleri için çok çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: DHA

Avrupa Şampiyonası, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Deniz Kayadelen'den Buzda 4 Madalya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vapurda panik anları Görenler çığlık çığlığa bağırdı Vapurda panik anları! Görenler çığlık çığlığa bağırdı
Kar maskesiyle dükkanı bastılar, çalışanı dövüp 1 kilo altınla kaçtılar Kar maskesiyle dükkanı bastılar, çalışanı dövüp 1 kilo altınla kaçtılar
Şanlıurfa’da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu Şanlıurfa'da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Rusya: Ukrayna’da bir haftada 8 yerleşim yerini ele geçirdik Rusya: Ukrayna'da bir haftada 8 yerleşim yerini ele geçirdik
Kamyonetin arkasında ölüme sürüklenen köpeği Seren Serengil sahiplendi Kamyonetin arkasında ölüme sürüklenen köpeği Seren Serengil sahiplendi
Dünya Hükümetler Zirvesi’ne davet edilen tek Türk oyuncu Meryem Uzerli oldu Dünya Hükümetler Zirvesi'ne davet edilen tek Türk oyuncu Meryem Uzerli oldu
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken... Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
Dere üzerindeki köprüden geçen otomobil sele kapıldı: 2 ölü Dere üzerindeki köprüden geçen otomobil sele kapıldı: 2 ölü
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
Başkan geç kalınca gerginlik çıktı Meclis üyeleri toplantıyı terk etti Başkan geç kalınca gerginlik çıktı! Meclis üyeleri toplantıyı terk etti

15:36
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
15:15
Fenerbahçe yeni Arda Güler’lerini Antalya’da buldu
Fenerbahçe yeni Arda Güler'lerini Antalya'da buldu
15:02
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
14:38
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
14:29
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç’tan uyarı
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
14:28
Nereden nereye İşte Alper Potuk’un yeni adresi
Nereden nereye! İşte Alper Potuk'un yeni adresi
14:03
Türk futbolunda tarihi olay Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
13:46
Para ödemeden ev sahibi oldu Gerçek sonradan anlaşıldı
Para ödemeden ev sahibi oldu! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:55
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
11:13
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 16:01:16. #7.11#
SON DAKİKA: Deniz Kayadelen'den Buzda 4 Madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.