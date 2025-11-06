Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu - Son Dakika
06.11.2025 09:14
Karamürsel ve Kocaeli bölgesinde denizcilik sektörünün yakından tanıdığı iş insanı R.O. babasının mezarının bulunduğu mezarlık alanında asılı halde ölü bulundu. Gemi sahibi R.O'nun vefat haberi, denizcilik camiasında büyük bir şok etkisi oluşturdu.

Karamürsel ve Kocaeli bölgesinde denizcilik sektörünün yakından tanıdığı isimlerden biri olan gemi sahibi R.O.(46), Yalova'nın Altınova ilçesinde mezarlıkta asılı halde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Altınova ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan R.O'ya ulaşamayan ailesi ve yakınları, endişe üzerine kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. Yakınlarının yaptığı araştırma sonucunda dün gece saat 20.35 sıralarında, R.O'nun babasının mezarının bulunduğu mezarlık alanında asılı halde olduğu fark edildi. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Savcının incelemesinin ardından R.O'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

DENİZCİLİK CAMİASINDA ŞOK ETKİSİ YARATTI

Karamürsel, Altınova ve Kocaeli'de denizcilik sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren, çevresinde saygı ve sevgiyle tanınan gemi sahibi R.O'nun vefat haberi, denizcilik camiasında büyük bir şok etkisi oluşturdu.

Kaynak: İHA

  • Oa343862!:
    Bu kafa 23 yılda ülkeyi ve insanlarını bitirdi, Ama bunlar bu geri kafalı yüzde 50 ye az bile Ama olan bizim gibi vatanını, seven eğitimli kitleye oluyor. Onlara oy verenleri rahatsız etmez çünkü sürünmeye onlar alışık zaten 9 30 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Ulkede insanlar mutsuz ve umutsuz 7 5 Yanıtla
