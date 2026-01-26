Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü

Denizli'nin Tavas ilçesinde, kendisini eve bırakan arkadaşı Ş.A.'nın (62) geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan emekli öğretmen Mehmet Susan (56), hayatını kaybetti. Kaza sonrası Ş.A., gözaltına alındı.

GERİ MANEVRA YAPAN OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

Olay, saat 04.00 sıralarında Yorga Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli öğretmen Mehmet Susan, arkadaşlarıyla birlikte bir eğlence mekanına gitti. Eğlencenin ardından Susan'ı arkadaşı Ş.A., otomobiliyle evinin önüne bıraktı. İnip, otomobilin arkasına geçen Susan'a, Ş.A.'nın geri manevra yaptığı 42 AGD plakalı otomobil çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Susan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Mehmet Susan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ş.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.