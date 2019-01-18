Denizli'de İletişim Kampı Başlıyor
1 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan üniversite öğrencilerinin akademik ve entelektüel bilgiye ulaşmalarını sağlamak için Denizli'de 5 gün sürecek İletişim Kampı düzenlenecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan üniversite öğrencilerinin akademik ve entelektüel bilgiye ulaşmalarını sağlamak için Denizli
'de 5 gün sürecek İletişim Kampı düzenlenecek.
KYK öğrencileri yarıyıl tatilinde kış kamplarında buluşuyor. 12 ilde 12 farklı temanın işleneceği kış kamplarından birisi olarak Denizli'de 7 ilden 150 öğrencinin katılımıyla İletişim Kampı düzenlenecek. Amasya
, Diyarbakır
, Gümüşhane
, Kayseri
, Konya
, Sivas
ve Şanlıurfa
'dan gelecek öğrenciler farklı etkinliklerle beş gün boyunca misafir edilecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleşecek 5 günlük program boyunca çeşitli aktiviteler, alanında uzman kişilerle öğrenci buluşmaları, tarihi ve kültürel geziler gibi etkinlikler yapılacak. Tecrübelerini öğrencilere aktaracak isimler arasında Nuh Albayrak
, İhsan Ataöv, Bilge Demirbağ, Fuat Kozluklu, Bilal Eren, Talha Bora Öge
, Şebnem Bursalı, Erdoğan Arıkan
, Göktuğ Kırca
gibi isimler var.
Tematik Kış Kampı açılış programı 21 Ocak Pazartesi saat: 10.00'da PAÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda yapılacak. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:37 Kaynak: İHA
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