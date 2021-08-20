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Deprem haberleri son 3 yılda yüzde 148 arttı - Son Dakika

Deprem haberleri son 3 yılda yüzde 148 arttı

20.08.2021 13:29
Deprem haberleri son 3 yılda yüzde 148 arttı, System.String[]

2011'den bu yana basında yer alan deprem haberlerini inceleyen Medya Takip Merkezi (MTM) araştırmasına göre; son 3 yılda yansımada yer alan deprem haberlerinde yüzde 148'lik bir artış yaşandı.

2011'den bu yana basında yer alan deprem haberlerini inceleyen Medya Takip Merkezi (MTM) araştırmasına göre; son 3 yılda yansımada yer alan deprem haberlerinde yüzde 148'lik bir artış yaşandı.

Türkiye'nin son çeyrek yüzyılda yaşadığı en büyük felaket olan ve 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiği 7,6 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi en çok merak edilen doğal afetler listesinde birinci sırada yer alıyor. Resmi kayıtlara göre; ülke topraklarının yüzde 96'sının farklı oranlarda deprem tehlikesine sahip bölgeler içerisinde yer aldığı ve nüfusun yüzde 98'inin bu bölgelerde yaşadığı Türkiye'de; söz konusu bölgelerin yüzde 66'sı ise birinci ve ikinci derece deprem bölgeleri içerisinde bulunuyor.

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından 10 bini aşkın yayın üzerinden yapılan taramalara göre; son 11 yılda deprem konusu; basın, TV ve internet mecraları toplamında 5 milyon 474 bin 450 haberde yer bulurken en büyük sıçramanın 2020 yılında yaşandığı görülüyor.

BÜYÜK ÇAPLI DEPREM YOKSA DEPREM KONUSU UNUTULUYOR

2011 yılında deprem konusu; basın, TV ve internet mecralarında 388 bin 202 habere konu olurken, bu rakamın 2012 yılında yüzde 5 düşüş ile 370 bin 318'e gerilediği görüldü. 2013 yılında ise konu ile ilgili haber sayıları bir önceki yıla kıyasla yüzde 25 düşüşle 277 bin 775 olarak gerçekleşti.

2014 yılında Gökçeada açıklarında meydana gelen ve 40 saniye süren 6.5 büyüklüğündeki deprem ile konu yine gündemde yerini aldı ve haber sayısı yüzde 17 artışla 326 bin 248 oldu. 2015 yılında ülke genelinde büyüklükleri 0,3-6,1 arasında değişen 15 bin 344 deprem meydana geldiği için konu yüzde 4'lük artışla 339 bin 599 haberde konuşuldu. 2016 yılında ise haber sayısı yüzde 9 oranında düşerek 309 bin 174 oldu.

2017 yılında Ege denizi açıklarında meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki deprem ile haber sayısı tırmanışa geçti ve yüzde 36 oranında artışla 420 bin 140 seviyesine çıktı. 2018 yılında Türkiye ve yakın çevresinde 15 bin 352 deprem meydana geldi. 5'ten büyük 3 deprem, 4'ten büyük 123 deprem gerçekleştiği halde, deprem konusu; 2017 yılına oranla yüzde 4 düşüşle 404 bin 334 haberde yer buldu.

2019 yılında İstanbul Silivri açıklarında gerçekleşen 5.8'lik İstanbul depremi de dahil meydana gelen 22 bini aşkın depremle konu; Türkiye'nin gündeminde oldukça fazla yer almaya başlayarak yüzde 64 artışla 661 bin 668 haberde kendisine yer buldu.

REKOR SAYIYA 2020'DE ULAŞILDI

2020 yılında ise, 24 Ocak'ta meydana gelen ve merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 37'i Elazığ'da, 4'ü Malatya'da olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiği deprem ve sonrasında İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem de; deprem haberlerini zirve noktasına ulaştırdı. Bu depremler sonrası 2020'de bir önceki yıla oranla basına yansıyan deprem haberleri yüzde 123 artışla 1 milyon 476 bin 824 olarak gerçekleşti ve bu konuda bir rekora imza atılmış oldu.

2021 yılına gelindiğinde ise geride bırakılan 8 aylık süreçte büyük çaplı depremler yaşanmadığı için basına yansıyan deprem haberleri toplamı 499 bin 868 olarak gerçekleşti.


Deprem haberleri son 3 yılda yüzde 148 arttı
Deprem haberleri son 3 yılda yüzde 148 arttı
Deprem haberleri son 3 yılda yüzde 148 arttı

Medya Takip Merkezi, Marmara Depremi, 17 Ağustos 1999, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Deprem haberleri son 3 yılda yüzde 148 arttı - Son Dakika


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