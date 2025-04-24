Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı - Son Dakika
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Emlak

Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

İstanbul'da büyük paniğe neden olan depremler sonrası Maltepe'de bir konut ilanının fiyatı 3.400.000 TL'den 2.850.000 TL'ye düştü. İstanbul Silivri'de ise temeli atılmış bir villanın fiyatı deprem olduktan sonra 4.750.000 TL'den 5.250.000 TL'ye yükseltildi.

24.04.2025 11:05
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İstanbul'da art arda yaşanan depremler, gayrimenkul piyasasını da etkilemeye başladı. Maltepe'deki bir satılık daire ilanında gözle görülür fiyat düşüşü dikkat çekti.

550 BİN TL İNDİRİME GİTTİ

24 Mart 2025 tarihinde 3.400.000 TL olarak listelenen dairenin satış fiyatı, 23 Nisan 2025 itibarıyla 2.850.000 TL'ye geriledi. Kısa sürede 550 bin TL'lik indirimin yapılması, bölgedeki konut sahiplerinin ve yatırımcıların deprem sonrası oluşan algıya karşı pozisyon aldığı yorumlarına neden oldu.

VİLLANIN FİYATI İSE 500 BİN TL YÜKSELTİLDİ

İstanbul Silivri'de temeli atılmış bir villanın fiyatı ise deprem olduktan sonra 4.750.000 TL'den 5.250.000 TL'ye yükseltildi. İlanı görenler "Bizim milletimizin hastalığı fırsatçılık" demekten kendini alamadı.

İşte sosyal medyada gündem olan o ilanlar;

Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı
Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı
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Son Dakika Emlak Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • YoH null:
    en güzeli müstakil ev ama kendin yapacaksın araziyi alacaksın yapacaksın yok 5 katlı yok 10 katlı yok yeni bina falan filan yok arkadaş müstakil deprem bölgesi müstakil evdir deprem bölgesine beton dan bina yapılmaz naparsan yap deprem bölgesi müstakil evdir başka çözümü yok tek çare müstakil 79 4 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    Villası elinden alınsın Mehmetçik vakfına devredilsin 55 3 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Onun bunun çoçukları ne demek istediğimi anlamışlardır 23 1 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Ahlak kalmamış ki bunu yapan insanlarda...Bu toplumun helak olması yakındır 20 1 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Devlet niye var bassın cezayı.ayrıca depremde koy evinde bile olebilirsin alakası yok. 14 3 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    ya Allah aşkına kimse kimseyi kandırmasın deprem de konut fiyatları taban yapar dip fiyatları gorur.kim yükseltir fiyatları yaa şaka gibisiniz yemin ediyorum ...arsa fiyatlarida tavan yapar bu hep böyledir .maelesef ki deprem ülkesinde yaşıyoruz olay bu ..Hatay da böyle oldu. 10 1 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    Herzaman söylüyorum bu ülkede ahlaksız çok ahlak olsa zaten böyle olmaz çadır fiyatlarını dahi 5 iken 8 yapan terbiyesizler var fırsat buldumu milleti silkelemekten başka akıllarına birşey gelmeyenlerin yüzünden enflasyonda birinciyiz. 9 0 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Türkiye'nin her tarafı boş arazi fakat ne hikmetse TOKİ Emir ile ev yapıyor bu ülkede Suriyelilere bile TOKİ'den ev çıktığını biliyorum. Bu milletin milyarlarca vergisini toplayıp bu millete hizmet etmeyenler sonra da çıkıp insanlara fırsatçı diye bağıramazlar. Hadi o fırsatçılara göz açtırma 5 çetelerin sildiğin vergi borcunu onlara inşaat yaptırtarak ödet hadi bunu yapabiliyor musun yapamıyorsun anca para toplayın siz milleti soyup soğana çevirin 2 0 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Devlet 10 kat ceza versin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı - Son Dakika
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