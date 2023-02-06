Depremden etkilenen Cebrail Mahallesi Twitter'da gündem oldu! Yakınlarına ulaşamayanlara 100 bin yakın tweet attı - Son Dakika
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Depremden etkilenen Cebrail Mahallesi Twitter'da gündem oldu! Yakınlarına ulaşamayanlara 100 bin yakın tweet attı

06.02.2023 13:36

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.9'luk depremin en çok hissedildiği illerin başında gelen Hatay'da enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay Antakya'ya bağlı Cebrail Mahallesi ise çok sayıda bina yıkıldı. Bölgedeki yakınlarına ulaşamayan birçok sosyal medya kullanıcısının Twitter'dan açık adres vererek yardım çağrısında bulunmasıyla Cebrail Mahallesi TT oldu.

Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük yıkım var.

CEBRAİL MAHALLESİ, TT OLDU

Depremin etkisini en fazla hissettirdiği illerimizden biri de Hatay oldu. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgeden gelen görüntüler endişeleri daha da artırdı. Hatay Antakya'ya bağlı Cebrail Mahallesi ise Twitter'da TT oldu. Bölgede ikamet eden yakınlarına ulaşamadıkları ifade eden sosyal medya kullanıcıları, açık adres vererek ekipleri bölgeye yönlendirmeye çalışıyor. Cebrail Mahallesi'yle ilgili şimdiye kadar 100 bine yakın tweet atıldı.

Depremin vurduğu Cebrail Mahallesi Twitter'da TT oldu! Kısa sürede 100 bine yakın tweet atıldı

HASTANELER VE POLİSEVLERİ YIKILDI

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri ile polisevinin yıkıldığını belirtti. Açıklamasında Doğan, "Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var." dedi.

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Son Dakika Güncel Depremden etkilenen Cebrail Mahallesi Twitter'da gündem oldu! Yakınlarına ulaşamayanlara 100 bin yakın tweet attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremden etkilenen Cebrail Mahallesi Twitter'da gündem oldu! Yakınlarına ulaşamayanlara 100 bin yakın tweet attı - Son Dakika
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