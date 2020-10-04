Destici: Canımızla, kanımızla Azerbaycan'ın yanındayız - Son Dakika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Her zaman sonuna kadar canımızla, kanımızla, duamızla Azerbaycan'ın yanındayız. İşgal edilmiş son toprak parçası alınmadan bu harekat durdurulmamalıdır, ateşkes yapılmamalıdır, masaya oturulmamalıdır" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, Ankara'daki otelde düzenlenen toplantıda partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Destici, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarının devam ettiğini ve özellikle sivillere yönelik saldırıların artığını belirterek, "Ermenistan başından itibaren kahraman Azerbaycan ordusunu saldıramıyor, tamamen sivil yerleşim bölgelerine saldırıyor. 1900'lü yıllarında başında da aynısını yaptı, Karabağ'ı işgal ederken de aynısını yaptı, Hocalı katliamını gerçekleştirirken de aynısını yaptı ve bugün de yine aynısını yapıyor" dedi.

'SONUNU KADAR AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ'Ermenistan'ın saldırıları sonrası Azerbaycan milli ordusunun da karşı bir taarruza geçtiğini ifade eden Destici, "Bu taarruzda sadece Ermenistan'ın saldırılarını önlemek değil, aynı zamanda Ermenistan'ın Karabağ'da işgal ettiği bütün toprakları da kurtarmak adına ve bu gerçekleşene kadar da harekatını devam ettirme kararlılığı ortaya koydu. Biz de BBP olarak başından itibaren bunu destekledik, sonuna kadar yanlarında olduğumuzu belirttik. Bugün bir kere daha vurguluyoruz ki her zaman sonuna kadar canımızla, kanımızla, duamızla Azerbaycan'ın yanındayız. Tabi bu süre içinde Azerbaycan'ı masaya davet ediyorlar, güya bazı uluslararası kuruluşlar ve çeşitli ülkeler ateşkes çağrısı yapıyorlar. 30 yıldan fazla süredir orada işgal var, niye bugün kadar masadan bir sonuç alınamamış? Biz BBP olarak başından itibaren söylüyoruz. İşgal edilmiş son toprak parçası alınmadan bu harekat durdurulmamalıdır, ateşkes yapılmamalıdır, masaya oturulmamalıdır" diye konuştu.'HDP'NİN OYUNA GÖZ DİKMİŞ VAZİYETTELER'Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Kobani eylemleri soruşturmasına değinen Destici, bazı siyasi partilerin bu operasyonu eleştirmesine tepki gösterdi. Destici, şunları kaydetti: "CHP Genel Başkanı başta olmak üzere Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları ve sözcüleri, bunu haksızlık olarak değerlendiriyor, bir kısmı da zamanlama vurgusu yapıyor. Eğer burada bir haktan, hukuktan bahsedilecekse onlara sesleniyorum; 37 masum insanın canı var, hakkı var. Önce onların hakkını savunun. 700'den fazla yaralanan insan var, malı gasbedilen, dükkanı yağmalanan, yakılan ve yıkılan var. Kamu zararı var. Zamanlamadan bahsediliyor. Daha sonra deliller ortaya çıkmışsa, daha geniş çaplı bir soruşturma yapılmışsa niye bundan rahatsız oluyorsunuz? Biz, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi'nin derdini anlıyoruz. HDP'nin oyuna göz dikmiş vaziyetteler. Bizim HDP'ye oy veren seçmenlere bir sözümüz yok. Onlara şöyle sözümüz var; 'Yanlış yapıyorsunuz. HDP, terör örgütünün uzantısıdır. Dolayısıyla da oraya oy vermek yanlıştır.' Oraya oy verenler PKK'ya oy vermiş oluyorlar. Bizim esas sözümüz HDP'nin üst kadrosuna, il ve ilçelerindeki yapılanmasınadır. Çünkü onlar bilinçli şekilde terör örgütünün destekçisidir. Bir kısmı dağdan gelmiştir ve hala da PKK ile ilişki içindedirler."

Destici ayrıca partisinin 11'inci Olağan Kongresi'nin 18 Ekim Pazar günü Ankara'daki Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılacağını ve salgın nedeniyle sadece kurultay delegelerinin katılacağını söyledi.