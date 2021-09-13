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SPOR DEÜ'nün 9 Eylül spor etkinlikleri nefes kesti - Son Dakika

SPOR DEÜ'nün 9 Eylül spor etkinlikleri nefes kesti

13.09.2021 13:30

DEÜ'nün 9 Eylül spor etkinlikleri nefes kestiVIDEO YOKİZMİR, (DHA) -DOKUZ Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü kapsamında düzenlediği spor etkinlikleri sona erdi.

DEÜ'nün 9 Eylül spor etkinlikleri nefes kesti

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İZMİR, (DHA) -

DOKUZ Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü kapsamında düzenlediği spor etkinlikleri sona erdi. DEÜ Rektörlüğü tarafından 9-12 Eylül tarihlerinde düzenlenen atletizm, yüzme, eskrim, paintball ve Off-Road etkinlikleri, İzmirlilere ve sporseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Uluslararası katılımla gerçekleştirilen spor etkinlikleriyle destansı zaferin kahramanları anıldı. Ödül töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Bizim kapımız herkese açık. İnsanlığa, ülkemize, İzmir'imize katkı veren her türlü faaliyete sonuna kadar destek olacağız" diye konuştu.

Etkinlikte orman etabı ile seyirci etabından oluşan Off-Road yarışları, nefes kesti. DEÜ'nün Off-Road yarışları için özel olarak Tınaztepe Yerleşkesi'nde tasarladığı parkurdaki yarışlara Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 25 araç ve yaklaşık 50 sporcu katıldı. Türkiye'yi yurtdışında temsil eden ve şampiyonlukları bulunan pilotları ilk kez bir araya getiren etkinlikle, üst düzey donanıma sahip elit kategoride yer alan araçlar sahne aldı. İstanbul, Bursa, Antalya, Rize, Kahramanmaraş başta olmak üzere Türkiye'deki birçok Off-Road kulübünün yer aldığı yarışlarda profesyonel ve amatör sporcular ilk kez birlikte parkura çıktı.

REKTÖR HOTAR'DAN OFF-ROAD STARTI

Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır yarış yapamayan sporcular, üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı yarışlarda kendilerini test etme fırsatı buldu. İki gün boyunca izleyenlere görsel şölen yaşatan etkinliğin Off-Road seyirci etabı, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın start vermesiyle başladı. Startın ardından parkura çıkan sporcular, engebeli ve çamurlu etapları geçti, zorlu engelleri aşarak DEÜ'nün hazırladığı parkurda hünerlerini sergiledi. Zorlu geçen yarışların ardından standart kategoride birinciliği Ahmet Kurt-Fuat Sarpen, Extreme 1 kategorisinde Savaş Demirci-Agah Bergutay Yalçın, Extreme 2 kategorisinde Cihan Çelikten-Kadir Alemdar ekipleri aldı.

PAINTBALL, ATLETİZM, ESKRİM VE YÜZME HEYECANI

DEÜ ve Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) işbirliği ile İzmir'de ilk kez uluslararası katılıma açık Tekler ve Takımlar Paintball Şampiyonası düzenlendi. Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliği ile 100 metre, 200 metre, 400 metre sürat koşuları ve 5 kilometre yol koşusu gerçekleştirildi. DEÜ Rektörlüğü Spor Salonu'nda eskrim müsabakaları; DEÜ 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi'nde de Türkiye Yüzme Federasyonu, İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve DEÜ işbirliği ile Dokuz Eylül Masterlar yüzme yarışları yapıldı.

HOTAR: HERKES KAZANDI

Tınaztepe Yerleşkesi amfi tiyatroda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversite olarak 9 Eylül'ün ruhuna yakışır etkinliklere imza attıklarını belirterek, "Kurtuluş Haftası etkinliklerimiz, ülkemizin ilk ve tek Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nin kuruluş yıldönümü ile başladı, Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Uluslararası Sempozyumu ile devam etti. Hemen ardından ise gençlerimizin ilgiyle takip ettiği ve yine İzmir'de bir ilk olan Off-Road yarışmalarını, paintball müsabakalarını, atletizm ve yüzme yarışlarını organize ettik. Burada kazananlar ödüllerini alacak ama bizim gözümüzde herkes kazandı" dedi.

Rektör Hotar şöyle devam etti:

"Değerli konuşmacılarımız, hocalarımız DEÜ'nün geniş katılımlı, uluslararası spor etkinliklerinden bahsetti. Bizim kapımızın sizlere her zaman açık olduğunu bilmenizi istiyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda daha geniş katılımlı bir etkinlik için sizleri şimdiden davet ediyoruz. İnsanlığa, ülkemize, İzmir'imize, üniversitemize katkı veren her türlü faaliyete sonuna kadar destek olduğumuzu hatırlatıyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna can veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık dolu günler diliyorum."

Off-Road etkinliklerinin yarış direktörleri Off-Road Pilotu Gürkan Yıldırım ve Türkiye Trial Off-Road Şampiyonu Emirhan Kutlu ise DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'a teşekkür ederek, etkinliğin İzmir için önemine dikkat çekti. Avrupa Paintball Federasyonu Asbaşkanı Kerem Barkul da Avrupa ve Dünya paintball şampiyonalarını İzmir'e ve Dokuz Eylül Üniversitesi'ne getirmek istediklerini kaydetti.

SPOR DEÜ'nün 9 Eylül spor etkinlikleri nefes kesti
SPOR DEÜ'nün 9 Eylül spor etkinlikleri nefes kesti
SPOR DEÜ'nün 9 Eylül spor etkinlikleri nefes kesti
SPOR DEÜ'nün 9 Eylül spor etkinlikleri nefes kesti
SPOR DEÜ'nün 9 Eylül spor etkinlikleri nefes kesti
SPOR DEÜ'nün 9 Eylül spor etkinlikleri nefes kesti
SPOR DEÜ'nün 9 Eylül spor etkinlikleri nefes kesti
SPOR DEÜ'nün 9 Eylül spor etkinlikleri nefes kesti
SPOR DEÜ'nün 9 Eylül spor etkinlikleri nefes kesti
SPOR DEÜ'nün 9 Eylül spor etkinlikleri nefes kesti
SPOR DEÜ'nün 9 Eylül spor etkinlikleri nefes kesti
SPOR DEÜ'nün 9 Eylül spor etkinlikleri nefes kesti
SPOR DEÜ'nün 9 Eylül spor etkinlikleri nefes kesti
SPOR DEÜ'nün 9 Eylül spor etkinlikleri nefes kesti

Dokuz Eylül Üniversitesi, Yüzme, İzmir, Eylül, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR DEÜ'nün 9 Eylül spor etkinlikleri nefes kesti - Son Dakika


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