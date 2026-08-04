Dev bankadan altın için bomba tahmin! Rakamı duyanın ağzı açık kaldı - Son Dakika
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Dev bankadan altın için bomba tahmin! Rakamı duyanın ağzı açık kaldı

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Küresel yatırım bankası Standard Chartered, ons altının uzun vadede 5 bin dolara ulaşabileceğini öngördü. Banka, bu senaryoda gram altının 7 bin 500-7 bin 600 TL bandına yükselebileceğini belirtirken, yükselişi merkez bankalarının altın alımları, jeopolitik riskler ve güvenli liman talebinin desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Küresel yatırım bankası Standard Chartered, altın piyasasına ilişkin yayımladığı son analizde uzun vadeli yükseliş beklentisini korudu. Bankanın değerli metaller analisti Suki Cooper, küresel belirsizliklerin etkisiyle altının güçlü seyrini sürdürebileceğini belirtti.

ONS ALTIN İÇİN 5 BİN DOLAR HEDEFİ

Standard Chartered'ın tahminlerine göre ons altının 2026 üçüncü çeyreğinde ortalama 4 bin 200 dolar, dördüncü çeyreğinde ise 4 bin 650 dolar seviyesinde işlem görmesi bekleniyor. Banka, uzun vadede ise ons altının 5 bin doları test edebileceğini öngörüyor.

GRAM ALTINDA 7 BİN 600 TL HESABI

Bankanın analizinde, ons altının 5 bin dolara yükselmesi ve dolar/TL kurunun mevcut seviyelerini koruması halinde gram altının 7 bin 500-7 bin 600 TL bandına ulaşabileceği hesaplandı.

Bugün itibarıyla ons altın 4 bin 51 dolar, gram altın ise 6 bin 202 TL seviyesinde bulunuyor.

YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLER

Standard Chartered, altın fiyatlarını destekleyen başlıca unsurların küresel merkez bankalarının altın alımları, artan jeopolitik riskler ve yatırımcıların güvenli liman talebini sürdürmesi olduğunu belirtti.

Analizde ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz kararlarının altın üzerinde geçmiş dönemlere göre daha sınırlı etki oluşturabileceği değerlendirmesine yer verildi.

SATIŞ BASKISI UYARISI

Banka, kısa vadede yükselişi sınırlayabilecek bir risk konusunda da uyarıda bulundu. Analize göre piyasada zarar bölgesinde bulunan 200 tonun üzerinde altın ETF pozisyonu bulunuyor. Bu pozisyonların önemli bölümünün 4.500 dolar ve üzerindeki seviyelerden açıldığı, olası yükselişlerde satış baskısı oluşturabileceği ifade edildi.

BAKIR, GÜMÜŞ VE PLATİN İÇİN DE POZİTİF BEKLENTİ

Standard Chartered, yapay zeka yatırımları, veri merkezi projeleri ve elektrifikasyon sürecinin bakıra olan talebi artıracağını öngörürken, gümüş ve platin fiyatlarında da uzun vadeli yükseliş beklentisini korudu. Banka, gümüşte güneş enerjisi sektöründe alternatif metallerin kullanımının fiyat artış hızını bir miktar sınırlayabileceğini de vurguladı.

Standard Chartered Bank, Ons Altın, Ekonomi, Banka, Son Dakika

Son Dakika Altın Dev bankadan altın için bomba tahmin! Rakamı duyanın ağzı açık kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dev bankadan altın için bomba tahmin! Rakamı duyanın ağzı açık kaldı - Son Dakika
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