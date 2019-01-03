Devlet Başkanlarından Putin'e Taziye Mesajı
16 dakika önce
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Beyaz Rusya Başkanı Aleksander Lukaşenko, Rusya'da 39 kişinin hayatını kaybettiği doğalgaz patlaması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e başsağlığı diledi.
Ermenistan Cumhurbaşkanı
Armen Sarkisyan
ve Beyaz Rusya
Başkanı Aleksander Lukaşenko, Rusya'da 39 kişinin hayatını kaybettiği doğalgaz patlaması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'e başsağlığı diledi.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Beyaz Rusya başkanı Aleksander Lukaşenko, Rusya'nın Çelyabinsk
Oblastı bölgesindeki Magnitogorsk kentinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 39 kişinin hayatını kaybetmesinden ötürü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziyelerini iletti. Sarkisyan Putin'e gönderdiği mesajda yaralıların en kısa zamanda iyileşmesini dilediklerini belirtirken Lukaşenko, "Yeni Yıl arifesinde ortaya çıkan bu sorun Beyaz Rusyalılar tarafından kayıtsız kalmadı. Hepimiz korkunç trajedinin kurbanlarının anısı için yas tuttuk" ifadelerini kullandı.
Yaşanan olaydan ötürü daha önce de Polonya
, Türkmenistan
, Kırgızistan
, Kazakistan
, Çin
ve Moldova
devlet başkanları Putin'e başsağlığında bulunmuştu.
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde 31 Aralık
sabahı bir bina gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada çökmüş, çevresindeki birçok bina da zarar görmüştü. Enkazdan bir bebek bir kedi ve bir papağan da canlı olarak çıkarılmıştı. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:46 Kaynak: İHA
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