Son Dakika Haberleri: Devlet Başkanlarından Putin'e Taziye Mesajı

Devlet Başkanlarından Putin'e Taziye Mesajı

16 dakika önce

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Beyaz Rusya Başkanı Aleksander Lukaşenko, Rusya'da 39 kişinin hayatını kaybettiği doğalgaz patlaması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e başsağlığı diledi.

Devlet Başkanlarından Putin'e Taziye Mesajı, System.String[]
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Beyaz Rusya Başkanı Aleksander Lukaşenko, Rusya'da 39 kişinin hayatını kaybettiği doğalgaz patlaması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e başsağlığı diledi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Beyaz Rusya başkanı Aleksander Lukaşenko, Rusya'nın Çelyabinsk Oblastı bölgesindeki Magnitogorsk kentinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 39 kişinin hayatını kaybetmesinden ötürü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziyelerini iletti. Sarkisyan Putin'e gönderdiği mesajda yaralıların en kısa zamanda iyileşmesini dilediklerini belirtirken Lukaşenko, "Yeni Yıl arifesinde ortaya çıkan bu sorun Beyaz Rusyalılar tarafından kayıtsız kalmadı. Hepimiz korkunç trajedinin kurbanlarının anısı için yas tuttuk" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olaydan ötürü daha önce de Polonya, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Çin ve Moldova devlet başkanları Putin'e başsağlığında bulunmuştu.

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde 31 Aralık sabahı bir bina gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada çökmüş, çevresindeki birçok bina da zarar görmüştü. Enkazdan bir bebek bir kedi ve bir papağan da canlı olarak çıkarılmıştı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:46 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Belarus, Tigran Sarkisyan, Vladimir Putin, Güncel
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