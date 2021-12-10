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Devlet Tiyatroları uluslararası festivallerde Türkiye'yi temsil ediyor - Son Dakika

Devlet Tiyatroları uluslararası festivallerde Türkiye'yi temsil ediyor

10.12.2021 15:28

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, uluslararası festivallerin kültürel ve sanatsal ilişkiler bağlamında önemli olduğunu belirterek çok sayıda oyunu yurt dışında seyirciyle buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, uluslararası festivallerin kültürel ve sanatsal ilişkiler bağlamında önemli olduğunu belirterek çok sayıda oyunu yurt dışında seyirciyle buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Türkiye, Tunus'ta bu yıl 22'ncisi düzenlenen Kartaca Uluslararası Tiyatro Festivaline Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Sonsuzluk Kitabevi" oyunuyla katıldı.

Oyunun yönetmenliğini de üstlenen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt, yurt dışı turneleri ve uluslararası iş birlikleri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kurum olarak yurt dışında yerli yazarların eserlerini sahnelemeye özen gösterdiklerini belirten Kurt, "Bu yıl Kartaca Uluslararası Tiyatro Festivali'ne Sabahattin Kudret Aksal'a ait 'Sonsuzluk Kitabevi'ni Tunus'a getirdik. Tunus'ta olmaktan son derece mutluyuz." dedi.

Yunus Emre'nin 700. doğum yılına özel: "Bizim Yunus"

Mustafa Kurt, 2021'in UNESCO tarafından "Yunus Emre Yılı", Türkiye Cumhurbaşkanlığınca "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesinin ardından repertuvara eklenen "Bizim Yunus" oyununun da yurt dışı temsillerde önemli yer tuttuğunu söyledi.

Kurt, "Yurt dışında pek çok program tertip ediyoruz. Bu sene Yunus Emre'nin 700. doğum yıl dönümüydü. Bu sebeple gösterimi hala devam eden 'Bizim Yunus' adlı oyunumuzu ülke genelinde ve yurt dışında birçok defa seyirciye sunduk." diye konuştu.

"Yunus Emre ve Türkçe Yılı" dolayısıyla Almanya'da ve Arnavutluk'ta temsil verdiklerini aktaran Kurt, "Ankara Devlet Tiyatrosunun sunduğu Bizim Yunus'un yanı sıra İstanbul Devlet Tiyatrosu ise Bir nefes Dede Korkut oyununu Balkanlar'da seyirci ile buluşturdu." dedi.

"Repertuarımızda öğrencilerin yazdığı oyunlar da var"

Devlet Tiyatrolarının Türkiye'yi ve bütün dünyayı kucaklayan yeni yazarlara repertuarında yer veren büyük bir sanat kurumu olduğunu vurgulayan Kurt, sözlerine şöyle devam etti:

"Repertuarımız çok zengin. Hem dünya tiyatrosunun hem de Türk tiyatrosunun çok değerli yazarları var. Klasik eserlerin ve yeni yazarların yanı sıra repertuarımızda öğrencilerin yazdığı oyunlar da var. Bu oyunlarımız hem yurt içine hem de yurt dışına dönük. Türki Cumhuriyetler, Balkanlar, Avrupa, Afrika kıtası ve Amerika kıtasında düzenlenen pek çok festivale katılmak için müracaatta bulunuyoruz, davet edildiğimiz festivallere katılıyoruz."

Ülkemizde 6 farklı şehirde uluslararası festival düzenleniyor

Türkiye'de 6 farklı şehirde uluslararası tiyatro festivali düzenlediklerinin altını çizen Kurt, "Türkiye'yi yurtdışında düzenlenen programlarda tanıtırken 6 farklı şehrimizde uluslararası katılım sağlanan festivaller düzenliyoruz. Hepsinin konsepti farklı mesela Bursa DT'nun yaptığı festivale, Balkan ülkeleri katılıyor, Konya'daki festivale Türki Cumhuriyetler katılıyor, Ankara'daki festivalimizin çok özel bir anlamı var, küçük hanımlar ve beyler için düzenlediğimiz bir çocuk festivalimiz. Dünyada tek yapılan bir uluslararası çocuk festivali. Adana'da ise yaklaşık 35 gün süren dünya çapında bir festivalimiz var." dedi.

Uluslararası festivallerin kültürleri tanıma ve ikili sanatsal ilişkiler noktasında önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Kurt, "DT'muz hem festival anlamında hem uluslararası işbirliği anlamında bu sanatsal birlikteliği, sanatsal kavuşmayı her daim destekliyor. Ülkeler arasında birbirimizin kültürünü tanıma, birbirimizi anlama, sanatçıyı, oyuncuyu ve rejisörü de bir anlamda eğitme fırsatı verirken ülkelerin birbirlerinin sanatını görme şansı oluyor." diye konuştu.

Uluslararası programlarda atölye çalışması da yapılıyor

Uluslararası programlarda sadece tiyatro oyunlarının sergilenmediğini belirten Kurt, "Uluslararası festivallere katılırken ya da ülkemizde festivaller düzenlediğimiz zaman sanatçılarla beraber atölye çalışmaları da yapıyoruz. Aynı zamanda yurtdışında yetişmiş değerli sanatçıları davet ediyoruz, bu sanatçılarımız ile festivalimiz süresince atölye çalışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Atölye çalışmaları ile dünyada tiyatro sanatındaki gelişmeleri de takip ettiklerini kaydeden Kurt, "Bu atölyeleri düzenlemek çok önemli, bu şekilde dünyada neler olup bittiğini görüyoruz. Aynı şekilde dünyadaki diğer sanatçılar da bizim ülkemizdeki sanatı ve sanatın değerini görüyor. Bu yüzden bu işbirliklerinin devam etmesinden yanayım, çünkü uluslararası festivaller son derece önemli." dedi

Devlet Tiyatroları uluslararası festivallerde Türkiye'yi temsil ediyor
Devlet Tiyatroları uluslararası festivallerde Türkiye'yi temsil ediyor
Devlet Tiyatroları uluslararası festivallerde Türkiye'yi temsil ediyor
Devlet Tiyatroları uluslararası festivallerde Türkiye'yi temsil ediyor
Devlet Tiyatroları uluslararası festivallerde Türkiye'yi temsil ediyor

Devlet Tiyatroları, Mustafa Kurt, Türkiye, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devlet Tiyatroları uluslararası festivallerde Türkiye'yi temsil ediyor - Son Dakika


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