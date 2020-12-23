Devrim şehidi Kubilay ve arkadaşları, Menemen'de anıldı - Son Dakika

İZMİR'in Menemen ilçesinde, 90 yıl önce cumhuriyet karşıtı güçlerce katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları için şehitlikte anma töreni düzenlendi.

Yıldıztepe Şehitliği'ndeki törene; Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Menemen Belediye Başkan Vekili Deniz Karakurt ile diğer ilçe belediye başkanları, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Eray Ercan ve çok sayıda kişi katıldı. Tören, Kubilay Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehitliklere karanfil bırakılmasıyla tören sona erdi

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Topçu Yüzbaşı Melih Pekbardakçı, "Devrim şehidi Kubilay, cumhuriyeti ve Atatürk'ü korumak için boynunu vermiş ama boyun eğmemiştir. Kubilay olmak birçok değerin simgesidir. Kubilay olmak vatanseverliktir. Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermemektir. Kubilay olmak, asla boyun eğmemektir. Kubilay olmak karanlık yerine aydınlığı, dogmaların yerine bilimselliği ve akılcılığı seçmektir" dedi.'İZMİR, CUMHURİYETİN YILMAZ SAVUNUCUSU OLMAYA DEVAM EDECEK'Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer de "Tarih, Menemen olayını gerçekleştirenleri, demokrasinin, cumhuriyetin yani halkın düşmanları olarak, cumhuriyeti yıkmaya çalışanların karşısında dimdik duran Asteğmen Kubilay'ı, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'yi ise devrim şehitleri olarak yazdı. Kubilay'ı şehit eden ve 'Cumhuriyet bitmiştir' diyerek halk düşmanlığı yapan zihniyete karşı cumhuriyeti muhafaza etmeye ve ikinci yüzyılına doğru emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Kurtuluş mücadelesini başlatan ve bu mücadelenin zafere ulaştığı İzmir, 90 yıl önce Kubilay'ın şahsında özgür ve bağımsız bir ülke olmayı kabul etmeyenlerin karşısında durarak cumhuriyetimiz ve kazanımlarına sahip çıkmıştır. İzmir o gün olduğu gibi bugün de demokrasinin ve cumhuriyetimizin yılmaz savunucusu olmaya ve bu değerleri ileriye taşıma kararlılığına sahiptir" diye konuştu.KUBİLAY KOŞUSU BAŞLADIÖte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu ise pandemi nedeniyle 21-28 Aralık'ta sanal ortamda yapılıyor. Kazananların, 28 Aralık'taki #bizkoşarız platformu üzerindeki koşu sıralaması listesi esas alınarak belirlenip 4 Ocak 2021'de açıklanacağı bildirildi.